“Gallito” Rojas: “Solo por nocaut triunfa el ‘Chocorroncito’”

Atrincherado en su tierra Matagalpa, Byron “El Gallito” Rojas, excampeón mínimo de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), desea que Carlos “El Chocorroncito” Buitrago finalmente cumpla su sueño y se convierte en monarca, la madrugada de este domingo, cuando enfrente al japonés Hiroto Kyoguchi por el cetro 105 libras de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en Tokio, Japón. Nadie más que Rojas para hablar sobre lo difícil que es ganar en patio ajeno. Al margen de la técnica depurada, lo principal que se necesita es tirar una lluvia de golpes. Así fue como El Gallito dio la sorpresa el 19 de marzo del 2016 derrotando a Hekkie Budler en el Palacio de Los Emperadores en Sudáfrica. Es por eso que Byron le recomienda a Buitrago emplearse a fondo en el combate, tomando riesgos, pues, solo así se pueden conquistar coronas.

El Gallito tiene dos maneras de leer el duelo. Considera que si Carlos va a presionar al japonés, sus posibilidades de coronarse aumentan, no obstante, advierte que si combate como contra el tailandés CP Freshmart, el pleito tendrá una sola cara a favor del púgil asiático.

“Si Carlos se deja todo en el ring, tiene muchas armas para ganar esa pelea. Posee experiencia, es un tipo fuerte. El tema de la recuperación es un enemigo para Carlos. Después de tanto tiempo sin dar el peso, bajar a 105 es un desgaste terrible, eso es un factor que pueda complicarlo. No se va a recuperar al 100%, pero Dios quiera que pueda levantarse. Si la pelea se va a 12 asaltos, las condiciones físicas de Buitrago pueden empezar a mermar”, dijo Rojas, quien ve ganador a Buitrago solamente por la vía rápida.

“Chocorroncito puede ganar por nocaut, por decisión no lo veo triunfando. El campeón tiene muchas armas a su favor, las ganas de seguir siendo campeón, será una pelea muy dura para ambos. El japonés sale a atacar, no es un peleador lento, es rápido, fuerte, solamente veo ganando a Buitrago por nocaut. Si él sale a pelear como contra CP Freshmart el pleito será de una sola cara a favor del japonés”, agregó “El Gallito”. Por su parte, otro excampeón del mundo, José “Quiebra Jícara” Alfaro ve campeón al nica por la vía de los puntos, no sin antes exteriorizar su preocupación por el desgaste físico del bajón a las 105 libras. “Será una pelea complicada, pero Buitrago tiene cualidades para triunfar. Es mejor técnicamente, Carlos, pero me preocupa el tema de la recuperación y su resistencia. Será una pelea a 12 asaltos, creo que ganará ampliamente el ´Chocorroncito´, veo muy difícil que haya un nocaut”, señaló Alfaro.