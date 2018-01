El presidente de la Federación Nicaragüense de Lucha (Fenila), Ardeshir Asgari, confirmó que hoy en el Instituto Nicaragüense de Deportes (IND) pagará 50 mil córdobas a Arleth Jarquín, medallista de oro en los Juegos Deportivos Centroamericanos (JDC), no obstante, el dirigente dijo que Judith Sierra no recibirá dicha cantidad y se tendrá que arreglar con su abogado.

Después de que Jarquín y Sierra ganaron oro en los JDC, Asgari prometió un premio de 50 mil córdobas a cada una. No obstante, la semana pasada empezó una pugna entre Judith y el dirigente, después que la luchadora recibiera un cheque y este no tuviera fondos al momento de la transacción bancaria. Eso provocó la explosión de la atleta, quien denunció la situación, no obstante, días después Asgari se defendió argumentando que le dijo que no cambiara el cheque hasta que él le confirmara el depósito.

“Vamos a pagarle a Arleth Jarquín, a la segunda le vamos a mandar un abogado. Judith tiene que arreglarse con un abogado, le está cobrando a otra gente y quiere cobrarme a mí. Ellos están haciéndole daño a la lucha”, dijo Asgari vía telefónica con un tono de voz de molestia por dicha situación.

Exigen destitución

La mañana de este martes en conferencia de prensa, un grupo de 8 luchadores encabezados por Sierra, exigieron la destitución de Asgari, además la medallista de oro reiteró que todavía no se le han pagado los 50 mil córdobas que le prometió el dirigente por ganar la presea en los Juegos Centroamericanos.

Al respecto, Asgari dijo que “estas chavalas ningunas de las palabras que dijeron viene de ellos. Mi exesposa (Dayana Castro), ella está manipulando a los chavalos, quienes están diciendo muchas locuras. Nosotros vamos a presentar pruebas de cómo son las cosas”.

Los atletas presentaron dos cartas, una dirigida al presidente Daniel Ortega y la vicepresidente Rosario Murillo, en la que aclararon que ellos no se quejan del trato del Gobierno. Además, pidieron que se realice una auditoria privada a la Federación Nicaragüense de Lucha, pues según ellos, Asgari debe demostrar en que se invierten los 6 millones de córdobas del presupuesto anual que recibe la institución que dirige.

De interés: Managua 2017 tuvo el plan antidopaje más completo

“Nosotros no nos quejamos ni del trato ni de los fondos que se reciben del Gobierno, a pesar de que en la grabación se manipula de esta manera”, dijo Sierra, refiriéndose a una conversación que sostuvo Arleth Jarquín con Asgari vía telefónica en la que supuestamente el dirigente trata de persuadir a la atleta que diga que le dieron fecha exacta para cambiar el cheque. Los luchadores se comprometieron a enviar la grabación a los periodistas, pues en el momento que la presentaron no se alcanzó a entender del todo la conversación.

“La grabación indica que doña Rosario Murillo está muy molesta con nosotros, lo que indispone a los deportistas con su persona innecesariamente, al igual que sataniza al IND y al Comité Olímpico Nicaragüense de querernos expulsar del deporte, tratando de demostrar que el Gobierno no apoya a sus deportistas”, cita la carta presentada por Judith y sus compañeros.

“El problema no es un cheque como lo quieren minimizar. Para Asgari la Federación de Lucha es una cuenta bancaria personal que, como bien se refleja en el cheque, desde luego no existe segregación de funciones que demuestren el buen uso de fondos”, agrega.

Los luchadores que acompañaron a Sierra durante la conferencia son: Luis Calderón, Félix Trujillo, Santiago Hernández, José González, Geraldina Jiménez, Hetzel Alguera, Wilmer Martínez y Juana Rojas. Este miércoles, Asgari convocó a una conferencia de prensa en el Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), sin aclarar detalles sobre los temas que abordará.