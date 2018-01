El presidente de la Federación Nicaragüense de Lucha de Nicaragua (Fenila), Ardeshir Asgari, cumplió hoy la promesa de pagar 50 mil córdobas a la atleta Arleth Jarquín, quien fue una de las dos luchadoras que ganó medalla de oro en los Juegos Centroamericanos 2017.

Asgari, durante los Juegos Centroamericanos, se comprometió a pagar 50 mil córdobas a cada luchador que ganara medalla de oro y al final dos mujeres lograron la proeza: Arleth Jarquín y Judith Sierra.

Pero tras el fin de los Juegos Centroamericanos, el pago a las dos luchadoras nunca llegó.

La semana pasada empezó una pugna entre Judith Sierra y el dirigente, después de que la luchadora recibiera un cheque y este no tuviera fondos al momento de la transacción bancaria.

La situación provocó la explosión de la atleta, quien denunció lo ocurrido, no obstante días después Asgari se defendió argumentando que le dijo que no cambiara el cheque hasta que él le confirmara el depósito.

Jarquín, finalmente, recibió hoy el dinero en efectivo durante la conferencia de prensa celebrada en el Salon Conaderfi del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), donde estuvieron presente varios luchadores y entrenadores de la Selección Nacional.

"Asgari nos dio un cheque sin fecha, pero nos advirtió que no lo cambiáramos hasta que él nos dijera, Judith y yo sabiamos que ese cheque no tenía fondo, pero solo había que esperar a finales de diciembre o inicios de enero y como ven, el dinero aquí está", dijo Jarquín junto a Asgari, hoy.

Ayer, Asgari dijo que con Sierra habrá otro tipo de acuerdo legal.

Según dijo hoy Asgari, cumplirá la promesa de pagar los 50 mil córdobas a Sierra en los próximos días. Su abogado se pondrá en contacto con la atleta para que esta le firme el recibido, indicó.

Asgari dijo que no tiene problemas en "que se realice una auditoria a la Federación. Nosotros tenemos nuestras cuentas en orden. A mí me ha tocado poner dinero de mi bolsa para apoyar la Lucha. No hay nadie más orgulloso que yo cada vez que Nicaragua logra ganar medallas".