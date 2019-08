Hansack sigue con las Águilas

La noticia corrió como pólvora, pero fue incorrecta.



“Devern Hansack jamás abandonó molesto el equipo Águilas de Cibaeñas. Simplemente se ausentó con el ‘permiso’ debido, para pasar Navidad con su familia”, dijo ayer su agente Evelio Areas Jr., quien salió al frente ante los informes de que el costeño, molesto con el team dominicano, tomó sus cosas y se marchó.



“Conocimos que un periodista dominicano fue quien dio es información, pero fue incorrecta. Devern y el equipo de las Águilas están muy bien. Al contrario, todos están contentos porque al muchacho le ha ido bien”, dijo Areas.



Sin embargo, además de ser un simple rumor o mentira, lo llamativo de la noticia fue que Hansack desapareció del roster de las Águilas a través de la página web, pero aún así su agente confirmó que la separación del team dominicano fue con permiso.



“Devern tiene que regresar a unirse al club el dos de enero. El asunto era que si el equipo quedaba eliminado, entonces no tenía que regresar, pero en vista de que clasificó, ya el equipo le envió el pasaje para que retorne a República Dominicana”, añadió el agente.



Las Águilas clasificaron junto a Gigantes del Cibao, Tigres del Licey y Estrellas Orientales, y desde hoy inician una serie de 18 partidos todos contra todos.



Evelio manifestó que muchos opinan de la calidad de Hansack en Dominicana. “Recientemente hablaba con Julián Tavárez, y como siempre, me decía del gran potencial de Devern. Él es de la opinión que en otro equipo quizás no fuera pelotero estable en las Mayores, sino hasta uno de la rotación”.



Y así como Tavárez habla de Hansack, así opinan Miguel Tejada y otros grandes peloteros. Las Águilas, el team dominicano, no está divorciado de esas opiniones, y por ello tendrán de regreso al pinolero.