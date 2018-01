El excampeón mundial de los pesados, Tyson Fury, está dispuesto a renunciar a una pelea de preparación y desafiar a Anthony Joshua por los títulos súper de la AMB y FIB inmediatamente.

Debido a lesiones y suspensiones, Fury (25-0, 18 KOs) no ha peleado desde que venció a Vladimir Klitschko por tres títulos mundiales en noviembre de 2015, pero recurrió a las redes sociales para lanzarle el guante a Joshua (20-0, 20 KOs).

Fury dijo: “Como desafío deportivo, presento el desafío de que Anthony Joshua pelee contra mí en mi primera pelea de regreso durante dos años y medio. Soy el mejor peso pesado del planeta. Ven y demuéstrales que no. La pelota está en tu cancha. No decepciones a tus fanáticos, campeón. Te dejaremos boquiabierto. Soy tan bueno que no necesito calentamientos. Puedo levantarme del sofá y golpear a Anthony Joshua”.

Joshua, de 28 años, está actualmente en conversaciones para una pelea de unificación contra el campeón mundial de la OMB de Nueva Zelanda, Joseph Parker.