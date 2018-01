“El Gallito” Rojas pelearía título en abril

Byron “El Gallito” Rojas regresará al ring en febrero, antes de su combate de título mundial ante el tailandés CP Freshmart, monarca 105 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). El tiempo para la pelea mandatoria contra el excampeón nica agota para el asiático, de manera que las negociaciones podrían comenzar en marzo, celebrándose el pleito posiblemente a finales de abril.

William Ramírez, apoderado de Rojas, contó desde su residencia en Miami, que el equipo de trabajo del tailandés le sugirió que la pelea se hiciera en Nicaragua, no obstante, montar un evento de esa envergadura no está en los planes de Ramírez por los altos costos.

“En noviembre comencé a platicar con la gente de Freshmart, ellos me dijeron que si había una oferta de parte mía para ellos, eso me sorprendió. No puedo hacer mucho porque para ese tipo de peleas en Nicaragua necesitaríamos ayuda de la empresa privada o del Gobierno, es caro. Ellos están interesados en la pelea”, dijo Ramírez.

Inicio de negociaciones

“Puede ser pronto (la pelea), me parece que para abril, si Dios quiere estaría negociando en marzo. Pero vamos a ver qué pasa, también he estado trabajando fuerte por la pelea de título de Félix Alvarado”, agregó el también manejador de Félix y Cristofer González, otro muchacho con proyección a disputar una faja mundial durante este año.

Si la pelea se confirma, Ramírez prevé que Byron tenga su campamento de entrenamiento en Nicaragua. “Por un asunto de sparrings, eso sería lo mejor, además que contaría con todas las condiciones de reconcentración”, señaló. Por ahora, lo único seguro es que “El Gallito” regresa la segunda semana de febrero en un evento de Nica Boxing.

Rojas tiene un récord de 24 victorias (10 nocauts), 3 derrotas y 3 empates. Se convirtió en campeón mundial el 19 de marzo del 2016 en Sudáfrica, donde destronó al local Hekkie Budler. Tres meses después, específicamente el 29 de junio, el matagalpino perdió su cetro contra el verdugo de los nicas, CP Freshmart. Desde entonces, Byron ha cosechado 7 triunfos consecutivos, algunos con excesivas complicaciones ante rivales de poco nombre.