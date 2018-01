Italia, la siguiente estación de Edgar Montiel

El destacado pelotero Edgar Montiel, actual artillero de los Tigres de Chinandega en la Liga Profesional y pieza fundamental de los Indios del Bóer en el Campeonato Germán Pomares Ordóñez, estampó su firma en un contrato oficial con el equipo Nettuno de la Liga Italiana de Beisbol, donde jugará a partir del próximo mes de marzo.

“Gracias a Dios me salió esa oportunidad de ir a jugar a Italia y de comenzar una nueva etapa en mi carrera. Cuando me dijeron de la propuesta, no dudé en aceptar. Lo reflexioné con mi familia, mis padres y mi esposa, y ellos me dijeron que estaban dispuestos a apoyarme, que fuera tras mi sueño y que le sacara el máximo provecho a esta oportunidad. Así que daré lo mejor de mí para responder a las expectativas, dijo el pelotero, con un tono de voz que dejaba al descubierto su emoción por estar frente a una nueva experiencia que le llega justo cuando se ha convertido en un pelotero de gran madurez y mucha experiencia.

Ambrosino, el enlace

“El año pasado vino a jugar con los Tigres de Chinandega el italiano Paolino Ambrossino y establecí con él una buena amistad. Cuando le llegó la hora de irse me pidió mi número y desde entonces hemos estado en contacto. A él le gustó la forma en lo que yo juego y me recomendó con su equipo, así fue como me llegó este chance de jugar en Italia. Durante todo este tiempo de la Liga Profesional hemos estado en contacto y gracias a Dios la oportunidad está concretada”, contó Montiel sobre cómo se estableció el contacto con los representantes de Nettuno, equipo que ha ganado 17 títulos de la Liga Italiana, pero que no se corona desde la edición del 2001.

De acuerdo con Montiel, viajaría a Italia en marzo para empezar los entrenamientos y a finales del mismo mes empezaría su accionar en la Liga. La ronda regular del campeonato se extenderá por seis meses y de clasificar el equipo a la etapa de playoffs, la estancia del capitalino en territorio italiano se duraría un mes más.

El contrato firmado por Montiel señala que recibirá un salario de 1,100 euros mensuales, sin embargo el pelotero manifestó que “la cantidad que se refleja en el documento es solamente un requisito, en realidad mi sueldo será mayor. La cifra que se especifica en el contrato es el salario mínimo que puede ganar un foráneo en su primer año en Italia”.

Decisión tomada

Esta noticia que tanto alegra a Montiel, es también motivo de tristeza para los dirigentes del Bóer, pues perderán a una de sus hombres claves en el Germán Pomares, cuya décima edición empezará el próximo 1 de marzo. Sobre este tema, Edgar declaró que “todavía no he hablado con los representantes del Bóer, pero esta es una oportunidad que no quiero dejar escapar. En realidad, yo quiero irme a probar a otra Liga, solo he estado jugando en el Pomares y en la Profesional, y el tiempo que jugué fuera del país fue cuando estuve firmado por los Cardenales de San Luis. Seguro ellos (Bóer) van a llamarme para conversar conmigo, casualmente hoy (ayer) perdí una llamada de Ronald Tiffer Jr., supongo que era para abordar este tema. La verdad no pienso echarme para atrás, esta es una decisión tomada”.

Según Montiel, el equipo Nettuno ya firmó a su compañero en Chinandega Marcos Frías y está en conversaciones con Lerys Aguilera, el cubano primera base de los Indios.