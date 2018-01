Después de ver a Margarita Romero Valle ejecutar el primero de varios lanzamientos que realizó ayer en el Estadio Nacional Dennis Martínez, en el inicio de las clínicas de beisbol que promueve la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua, los ligamayoristas John Mayberry Jr. y Jed Lowrie, el último de estos activo en la Gran Carpa con la organización de los Atléticos de Oakland, ambos encargados de impartir las capacitaciones, quedaron impresionados por la variedad de recursos que presentó la joven capitalina.

La presentación de Valle fue el preludio de una jornada exitosa, en la que unos 74 peloteros, repartidos entre hombres y mujeres, fueron capacitados en la clínica denominada “Homerun por la igualdad”, enfocada en la equidad de género desde la práctica del beisbol. Ayer se cumplió el primer día de trabajo, de siete totales, en los que una camada de amantes al juego de pelota en edades de entre 6 y 15 años podrán reforzar sus conocimientos en esa disciplina, con adiestradores de calidad.

Además de Lowrie y Mayberry Jr., los otroras peloteros nacionales Cairo Murillo, Jorge Luis Avellán y Julio Sánchez, timonel que condujo a la selección mayor de beisbol a la consecución de la medalla de oro en los pasados Juegos Deportivos Centroamericanos, son parte del equipo de entrenadores asignados por la Federación Nicaragüense de Beisbol Asociada (Feniba). De hecho, Murillo fue uno de los más sorprendidos con el desempeño de Valle, de 15 años.

“Margarita posee buena técnica para lanzar y cuenta con variedad de lanzamientos, muy bien trabajados. Tiene buen sinker, recta y cambio de velocidad”, manifestó el instructor de picheo, Murillo, sin salir del asombro. “Ella (Margarita) tiene un 80 por ciento de avance en la técnica de picheo”, enfatizó. En los días sucesivos la joven beisbolista, oriunda del barrio San Luis, en Managua, seguirá fortaleciendo sus conocimientos y cautivando a los instructores que imparten la clínica.

Sorprendidos y motivados

Lowrie, quien cumplirá su último año de contrato con Oakland en la venidera temporada de Grandes Ligas y Mayberry Jr., quien militó en los Azulejos de Toronto, Mets de Nueva York, Medias Blancas de Chicago y Tigres de Detroit, impartieron lecciones de bateo y fildeo, priorizando la práctica sin descartar la teoría.

“Es muy importante para mí estar aquí y tener la oportunidad de enseñarle a los niños todo lo que he aprendido del beisbol en mi carrera. Cuando a mí me dijeron si quería venir a Nicaragua a impartir estas clínicas, no lo pensé y dije: ‘Sí, claro’. Espero que en un futuro vea a alguno de estos niños en la televisión jugando en las Grandes Ligas y jugando bien”, manifestó Lowrie, visiblemente motivado.

Por su parte, Mayberry recordó que “cuando era niño siempre deseé tener muchos instructores que me enseñaran las técnicas para aprender a jugar beisbol, pero no conté con esa oportunidad. Estoy muy contento de ser instructor en las chicas beisbol y ver a tantos niños y niñas desempeñándose. Las niñas juegan muy bien y creo que su desempeño es muy bueno y eso es importante para el desarrollo del deporte en el país”, enfatizó.

Entre los presentes destacó la embajadora de EE. UU. en Nicaragua, Laura Dogu, quien dijo sentirse emocionada con iniciativas como estas, ya que “tanto Nicaragua como Estados Unidos comparten la pasión por el beisbol. Aquí lo importante es que estamos enfocados en diferentes temas, principalmente el deporte que es muy importante para la salud y específicamente el beisbol, pero también tenemos un enfoque en igualdad. Estamos tratando de luchar contra la violencia de género, hablando con los jóvenes, hombres y mujeres, que esta mañana están participando y cómo esto puede ayudar en su comunidad”, aseveró.