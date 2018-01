´Chocolatito´: “En abril estaré listo para pelear”

Regresar a sus orígenes es el primer paso que Román “Chocolatito” González dio en su intento por escalar al pináculo del boxeo. El tetracampeón volvió ayer al gimnasio Roger Deshón, donde confirmó a Gustavo Herrera como su nuevo entrenador, quien contará con el apoyo del preparador físico Alfredo Corrales y de Luis González, padre del tetracampeón mundial.

Román se ha fijado una fecha límite para regresar al ring: abril. No sabe dónde peleará pero le gustaría presentarse en Nicaragua ante un rival cómodo, en dependencia de cómo se muestre y se sienta, analizará su futuro. Lo cierto es que el muchacho del barrio La Esperanza no está apurado por disputar un campeonato mundial, incluso se dio el lujo de rechazar una oferta por el título 115 libras de la AMB.

“El 2017 la he pasado de maravilla, es el año en el que he descansado más, disfruté de mi familia, de mis hijos. Ahora estoy comenzando la etapa de entrenamiento. Primeramente Dios en abril estaremos listos para pelear, donde no lo sé, pero me gustaría presentarme en Nicaragua”, dijo ayer González antes de su sesión de entrenamiento que duró un poco más de 1 hora, tiempo en el que realizó ejercicios de sombra, circuitos de velocidad y reacción y golpeó al saco sin mucha intensidad.

¿Por qué Gustavo Herrera?

“Regresa Gustavo al equipo, ya he estado con él anteriormente, solo faltan afinar algunos detalles, gracias a Dios, Gustavo va asimilando esos detalles, estoy feliz. Gustavo fue mi segundo entrenador después de mi papá, ya nos conocemos, que mejor que estar nuevamente con él, gané mi primer título 105 libras de la AMB con Herrera, ya sabemos el plan que haremos”, señaló González respecto a la elección del reconocido adiestrador nacional.

¿Si te ofrecieran pelear en la cartelera del 5 de mayo en Las Vegas, la tomarías?

“Tomaré un combate preparatorio. Me ofrecieron una pelea con Khalid Yafai en Estados Unidos en la cartelera Superfly 2 del 24 de febrero, pero no quise, no me sentía listo para una pelea. Con mucho respeto para el público pero no tengo nada que seguir demostrando, fui tetracampeón del mundo, ahora quiero seguir manejando mi carrera sin prisa, aunque mi meta es ser campeón mundial este año”.

¿Qué pasaría si Juan Francisco “El Gallo” Estrada derrota a Srisaket Sor Rungvisai y te busca para una revancha?

“Todo es posible en dependencia de la situación. No sé cómo me voy a sentir en la pelea de preparación, tengo que ver cómo me siento después el nocaut que recibí contra Sor Rungvisai. Quiero ir al suave, hacer una pelea suave, ser campeón del mundo y luego unificar títulos”.

¿Harás campamento fuera de Nicaragua?

“Vamos a hacer campamento en Costa Rica, posiblemente en febrero, todavía no hay fecha, estamos viendo eso”.

¿Si este año no te convertís en campeón mundial te retirarías?

No tengo prisa de ser campeón, si no hubiese tomado la pelea con Yafai.

¿Cuánta ilusión te causa ser el segundo nica tras Alexis Argüello en entrar al Salón de la Fama en los próximos años?

No he pensado en eso. Eso es algo bonito, porque uno se lo ha ganado, sería una bendición que Dios me podría regalar. Todavía tengo mucho que dar en el boxeo.