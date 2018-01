Iván Hernández: “Debo responder a las expectativas”

De la madriguera del Bóer, Iván Hernández subió las gradas y caminó hacia el cajón de bateo con la misión de dar el batazo que liquidara a los Tigres. Relegado a la banca anoche, el chontaleño aprovechó la oportunidad como emergente, y con mirada fría de francotirador, observó al pistolero Nelson León quien ejecutó su disparo al home plate. Hernández vio que el lanzamiento era cómodo, le hizo swing, y la pelota cayó en el jardín derecho; Dayner Moreira desde segunda anotó tranquilamente la carrera del 3-2 que dejó tendido a Chinandega en 11 innings, igualándose la serie semifinal de la Liga Profesional 1-1.

El júbilo no se hizo esperar. Desde el dogout indio, todos los peloteros salieron corriendo al terreno del Estadio Nacional Dennis Martínez en busca del héroe de la noche. Hernández hizo el trabajo, acabó con el partido en 11 entradas. “El Bóer me ha dado la oportunidad de salir adelante, me siento feliz por el batazo que pegué, contento por la victoria que le di al Bóer. Cuando el mánager te da la confianza, debo responder a las expectativas. Vamos a seguir batallando, con Dios primero estaremos en la final”, dijo el artillero chontaleño a Joel Campos de Radio 800.

Por su parte Jorge Bucardo, quien no pudo preservar el 2-1, permitiendo el empate 2-2 en el noveno, pero adjudicándose finalmente la victoria, comentó que “no pude hacer el trabajo no obstante se sostuvo el empate, los muchachos respondieron. Tenemos la mentalidad positiva de que vamos a clasificar”.

También habló Javier Robles, el líder de bateo que ha visto como su madero se apagó inesperadamente. “Vamos a seguir batallando, estoy en una mala racha, debo de hacer ajustes, iré arrancando poco a poco. El jueves nos toca un juego difícil pero iremos con todo en busca del triunfo”, señaló el jardinero del Bóer.

En tanto, el receptor Janior Montes dijo que “esta serie está difícil, los dos equipos tiene una gran calidad, el pitcheo se está portando a la altura, gracias a Dios salió el batazo oportuno y ganamos. Vamos a ir a Chinandega a tratar de sacar el juego”.