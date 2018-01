Carlos Tevez sueña con estar en Rusia 2018

El atacante argentino Carlos Tevez, próximo a cumplir los 34 años de edad y quien acaba de volver de China al club porteño Boca Juniors, consideró que la posibilidad de estar en el Mundial de Rusia este año sería la consagración de su carrera.

"A mí me quedan pocos años de fútbol, estar en un Mundial para un jugador de mi edad sería algo muy lindo y consagratorio", dijo Tevezeste martes, al ser presentado ante la prensa por su club Boca Juniors.

Tevez se integró el viernes pasado a los entrenamientos de Boca tras poner fin a su contrato de 40 millones de dólares por temporada con el club chino Shenghai Shenhua, a donde se había ido en 2017.

"Quiero disfrutar estos dos años que firmé con Boca porque es lo último que me queda. Estoy bien. Se me hace mucho más fácil si estoy feliz y estoy contento", dijo el 'Apache' en una rueda de prensa en el campo de entrenamiento de Cardales, a las afueras de Buenos Aires.

Daniel Angelici, presidente del Boca Juniors, aseguró que el regreso de Tevez no implicó ningún pago al Shenghai Shenhua.

"Quiero agradecer al club chino porque ha facilitado que Carlos esté aquí con nosotros. No hubo ninguna contraprestación económica, ni de Boca al club chino ni del chino a Boca", declaró Angelici.

En esa misma línea, el 'Apache' aseveró que "salimos mano a mano con el club chino, Boca no tuvo que poner nada. Así como gané también perdí".

Tevez se encuentra en Argentina desde noviembre pasado, ya que no había sido convocado por su entrenador para la final de la Copa de China. A lo largo de 2017, el jugador argentino sufrió varias lesiones.

El delantero, exjugador del Manchester United y de la Juventus, entre otros equipos, regresa por segunda vez a Boca, el club donde se formó.

- "No me arrepiento" -

Con Boca, Tevez disputará este año la Copa Libertadores, el principal objetivo del popular club de Buenos Aires, así como la Superliga y la Super Copa Argentina.

En sus declaraciones, el jugador sostuvo que "estar de vuelta en casa y disfrutar esto con los amigos, volver a tener este sentimiento por dentro es único".

"No me arrepiento de nada. Cuando tomé la decisión (de ir al fútbol chino) la tomé sabiendo las consecuencias. Uno vuelve también porque quiere ganar la (Copa) Libertadores, como todo hincha", añadió.

Sonriente y cómodo en el campo de Cardales, donde este martes participó de los entrenamientos con el equipo, Tevez sostuvo que está preparado para jugar ya.

"Pero el que decide, el que pone los once, es (el director técnico) Guillermo (Barros Schelotto) y él decidirá o él verá cuándo está listo uno para jugar".

"Todos sabemos la responsabilidad que es jugar una (Copa) Libertadores. Creo que es momento de tratar de sacarnos ese peso de encima y ganarla", remató.

Boca ha ganado seis ediciones de la Copa Libertadores, una menos que el máximo monarca, el también argentino Independiente.

- Disfrutar el presente -

El 'Apache', que cumplirá 34 años el próximo 5 de febrero, insistió este martes en que volvió a Boca para "disfrutar" lo que considera es ya el último tramo de su carrera profesional.

"Mi familia está más que feliz, más que contenta y eso es lo importante. Después veré si me da o no la nafta para seguir, o si tengo ganas o no. Ahora estoy por estos dos años", enfatizó.

"Estoy de vuelta y lo quiero disfrutar y tratar de hacerlo lo mejor posible. Ya estoy en reserva", confesó.