Oportunidad de oro para futbolistas nicas

El complejo deportivo Sport Slam será sede de las segunda clínicas de futbol con enfoque universitario que Keyser University en conjunto con dicho centro están organizando y donde participarán futbolistas de Nicaragua y algunos de Honduras, Panamá y El Salvador, y de los que se elegirán una cantidad no especificada para viajar a Estados Unidos, para participar en equipos de futbol de diferentes universidades, donde también serán premiados con becas deportivas que les permitirá estudiar una carrera universitaria. Así lo informó ayer en conferencia de prensa Gina Vargas, gerente de Sport Slam.

Las clínicas serán impartidas por los entrenadores internacionales Joseph James Barber, Michael Taiman y Garreth Tomlinson, quienes representan a las universidades Point Loma Nazarene, Alderson Broaddus, Temple Univerity, Limeston College, Wilkes University, Georgia State University y University of Rio Grande. Todos los entrenadores suman 29 años de experiencia en el futbol, tanto como jugadores y entrenadores.

Actualmente están inscritos 45 participantes de colegios entre las edades de 7 y 13 años y 27 muchachos en el rango universitario, cuyas edades oscilan entre los 16 y 23 años. Además, vendrán al país 10 aspirantes de Honduras, El Salvador y Panamá. No se especificó el número de becas a entregar, pero Vargas dijo que el año antepasado fueron seis los favorecidos.

Las clínicas serán impartidas a partir de hoy y mañana de 3:00 a 5:00 p.m., y el sábado de 8:30 a 10:30 a.m. De ser electo, el beneficiado no está obligado a tener visa norteamericana, ya que si no la posee, desde Sport Slam, Gina Vargas ayudaría a gestionarla, “lo que sí se necesita es que el ganador domine el idioma inglés, aunque si no lo habla se le daría un tiempo prudente para que lo pueda aprender”, afirma Vargas.

La gerente de Sport Slam asegura que las inscripciones aún están abiertas y que los que deseen participar en las clínicas pueden registrarse, siempre y cuando sea antes del inicio de las clínicas (hoy 3:00 p.m.). Lo único que deben hacer es pagar la inscripción de 130 dólares.