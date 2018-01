Alfredo Corrales, el nuevo preparador físico de Román “Chocolatito” González, es un personaje muy peculiar. Además de entrenar y darle condiciones físicas a los boxeadores, el muchacho de 34 años es músico, toca la guitarra, el bajo, compone canciones y las interpreta. Su pluma y voz quedaron plasmadas en la canción Viva el Amor, Viva Daniel, del 2014, donde hace un trío musical con Carlos Baltodano y Alma Rodríguez.

Pero la vida de Corrales ha estado llena de altos y bajos. Con apenas año y medio, siendo un infante, perdió a su papá en un trágico suceso. “Tuve la mala suerte de que mi papá fue asesinado, él se llamaba Rafael Alfredo. Pasamos momentos difíciles, mi mamá tuvo que hacerse cargo de nosotros (tiene una hermana), hubo limitaciones económicas, no obstante, salimos adelante gracias a que mi madre trabajaba como maestra en el colegio Modesto Armijo”, cuenta Corrales.

A pesar de que su interior le gritaba entregarse al boxeo completamente, Corrales se convirtió en un pulpo con patines, iba de un lado a otro sin dirección fija. Estudió Administración de Empresas, fracasó, incluso intentó con Sicología, pero tampoco dio con la tecla. Dos carreras sin terminar. Fue entonces que finalmente decidió estudiar Licenciatura en Deportes en el Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), allí encontró su pasión.

Sus inicios

“Comencé a boxear a los 17 años en amateur, recuerdo que mi primer entrenador fue Julio “El Yambito” Blanco. Pero con el pasar del tiempo me di cuenta que tenía talento para enseñar, seguí esforzándome por aprender, estudié en el IND y me dediqué a enseñar. Es lo que me gusta, ser entrenador y preparador físico”, explica.

Fuera del ring, Corrales se describe como un muchacho hogareño, visita la iglesia evangélica Hosanna junto a su esposa Chucria Zalan, quien es hija de padres pakistaníes y está esperando un bebé. Pero al preguntarle al entrenador sobre el momento más difícil en su vida, Alfredo se muerde los labios, traga saliva, y sus ojos comienzan a ponerse como un vidrio roto.

“Mi esposa está pasando una dificultad, le encontraron piedra en la vesícula y otras complicaciones (una hernia). Faltan pocos días para que mi bebé nazca, ha sido difícil. Gracias a Dios me dijeron que iba a salir del hospital pronto. Estoy feliz por estar con Román, pero estas son pruebas, mi hijo está en riesgo, no he parado estos días, atiendo mi trabajo, voy al hospital, y así he estado. Espero con ansias a Samuel Alfredo, el nombre de Samuel se lo profetizaron y eso lo recibí con mucho amor”, relata.

Esta mañana en una conferencia de prensa a realizarse en la Zona Deportiva, Corrales y Gustavo Herrera serán presentados oficialmente por Román ante los medios de comunicación. Alfredo está cumpliendo un sueño, ahora le toca trabajar fuerte, mostrar su talento, poner en práctica sus conocimientos y darle las condiciones físicas necesarias para que el tetracampeón tire golpes como una locomotora.

“Mi sueño es hacer un campeón mundial, siento que tengo las herramientas. Tengo amor por esta profesión, cuento con los conocimientos, anhelaba estar con Román, pensaba que si estaba en el equipo podía aportar mucho. Ahora ese deseo se cumplió, no me lo esperaba. Espero hacer un buen trabajo”, finalizó.