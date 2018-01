Justo Rivas: “la directiva me forzó a retirarme”

Ciertamente es difícil entender el retiro de un pelotero como Justo Rivas, cuando estaba pasando uno de los mejores momentos de su carrera a sus 38 años en el beisbol de Primera División. Pero el orgullo del jugador se ha impuesto, molesto con la directiva del San Fernando desde el año pasado, el artillero jamás recibió el trato que según él merecía. Es más, nadie de los encargados en firmar documentos en un escritorio mostró interés por convencerlo para que cambiar su decisión.

Justo se retira del beisbol por la puerta grande, pero deja un sabor agridulce. ¡Cómo hará falta verlo repartiendo jonrones y empujando carreras! El año pasado tuvo una temporada espectacular, quedándose con el liderato de jonrones (21) y empujando 70 carreras en 75 partidos. Durante un largo trayecto de la temporada peleó la triple corona, al final su promedio ofensivo se quedó en .389.

Rivas se va como el máximo jonronero con bate de madera con 169 bambinazos. Ahora asumirá el puesto de entrenador de bateo con el equipo de Nueva Segovia, club con el que seguramente le irá bien impartiendo sus conocimientos.

¿Por qué tomaste la decisión de retirarte si terminaste la temporada pasada en un gran nivel?

La decisión la tomé a principios de la temporada pasada. Tuve algunos problemas con la directiva del San Fernando, lamentablemente la decisión la tomé, ya no regreso.

¿No fue difícil tomar esa decisión de retirarte?

Pues la decisión fue difícil, pero lamentablemente la directiva de Masaya me forzó a retirarme, y yo asimilarla para poder hacerlo, al fin y al cabo a la directiva no le importo, tomé la decisión, me retiro por eso.

¿Tuvo que ver el hecho de que hicieron una limpia de 14 peloteros en el San Fernando, retirando a varios jugadores experimentados?

Eso no tuvo nada que ver, eso que hicieron ahora es cosa de ellos. Lamentablemente ya di mi palabra a Nueva Segovia de ser entrenador de bateo.

¿El San Fernando no intentó convencerte ofreciéndote un proyecto competitivo?

Desde el año pasado hasta ayer fue que me llamaron, diciéndome que estaba en los planes del equipo, pero en ningún momento me ofrecieron nada, ningún arreglo. Además tienen una deuda con nosotros que no han cancelado, unos incentivos que no nos dieron.

Ahora en esta etapa como parte del cuerpo técnico de Nueva Segovia, ¿Qué expectativas?

Tengo que aprender a asimilarlo, la responsabilidad es mayor porque debo ser ejemplo de los muchachos a quienes debo enseñarles la disciplina en el plato en el momento del juego.

¿No sentís miedo de tener tentación de regresar a los terrenos?

Pienso que no, todo se trata de asimilar las cosas y disfrutar del trabajo.

¿Con que momento de tu carrera te quedas?

Hay muchos recuerdos de mi carrera, más cuando uno ha sido incidente con un equipo. Esos momentos ahora ya pasaron, solo quedan los recuerdos.