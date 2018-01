La pizarra reflejaba dos outs. Fidencio Flores había dominado a Leonardo Ortiz y Norlando Valle sin complicaciones, desafortunadamente cometió un error garrafal, ante el tercer bateador de la tanda: Yosmani Guerra. El pistolero del Bóer le tiró una recta que se quedó en el centro, Guerra vio la pelota como un regalo y la depositó por el jardín derecho poniendo el marcador 3-1.

El trueno de Guerra en el cuarto episodio terminó siendo clave en el triunfo de 3-2 sobre el Bóer, equipo que esta noche no tiene opción, si pierde estará eliminado. “Estos juegos son cerrados, hay un buen pitcheo, por eso que se ven marcadores cerrados. Le cacé una recta a Fidencio, no estoy eligiendo lanzamientos, solo le tiro a lo que me parece bueno. Vamos a dar lo mejor por la afición, saldremos a buscar la victoria en Managua para avanzar a la final”, dijo Guerra a Miguel Mendoza de Radio La Primerísima.

Por su parte, el panameño Lenín Picota prefirió no anunciar quién será el abridor de esta noche en Managua, limitándose a decir que “tenemos a Nelson León, a Víctor Mateo, etc. Mañana (hoy) vamos con todos los lanzadores para asegurar ese triunfo que nos lleve a la final contra los Gigantes de Rivas”.

También habló el refuerzo de los Tigres, el artillero Ofilio Castro, quien dijo que “los juegos han sido tremendos hasta el momento, afortunadamente todo nos ha salido bien, esta serie contra el Bóer es muy complicada”.