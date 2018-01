Los organizadores de la serie de beisbol entre las selecciones de Cuba y Nicaragua en el estadio Dennis Martínez dieron a conocer hoy el costo de los boletos.

En una conferencia de prensa se indicó que las entradas mantendrán el mismo precio que en los Juegos Centroamericanos: C$ 30 Jardín Derecho, C$ 100 Preferencial, C$ 200 Home Plate y Vip, C$ 300 Mezzanine Terreno, y C$ 500 Mezzanine Home Plate.

De igual manera se confirmó que Julio Sánchez continuará como mánager de la selección de beisbol de Nicaragua para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que serán en Barranquilla, Colombia, este año.

Para la selección que enfrentará a Cuba en la serie amistosa se estarán convocando aproximadamente entre 25 y 30 peloteros y se espera que a Nicaragua asista la selección cubana que va a participar en la serie del Caribe, reforzada con peloteros de la selección nacional.

La serie de beisbol entre Cuba y Nicaragua, de gran interés para los locales, será entre el 23 y 25 de febrero.

El estadio de beisbol Dennis Martínez se inauguró el pasado 20 de octubre, con una serie entre Nicaragua y Taiwán.

El nuevo coloso cumple con los estándares de las Grandes Ligas.

Los organizadores esperan un lleno completo en los tres partidos entre Nicaragua y Cuba, como el que se vio en lo duelos contra Taiwán.