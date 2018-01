J.C. Ramírez instruye a la niñez de Krukira y Bilwi

Por primera vez en su vida, el derecho Juan Carlos Ramírez conoció el miércoles la comunidad de Krukira, perteneciente a Puerto Cabezas, en la Región Autónoma del Caribe Norte (RACCN). Invitado por la Embajada de los Estados Unidos, en coordinación con la organización Project Beisbol, el pelotero se encontró con 150 peloteritos, a quienes les impartió una clínica de picheo, motivándolos a luchar por sus sueños, promoviendo la igualdad de género y la no violencia hacia la mujer.

Según J.C., pistolero de los Angelinos de Los Ángeles, la experiencia vivida con los infantes ha sido muy especial para él. Pero Ramírez no solo estuvo en Krukira, ayer se trasladó a Bilwi, donde compartió con 140 adolescentes y, tras compartir un poco de sus conocimientos, concluyó que hay mucho talento por explotar, pero se necesitan más entrenadores trabajando en esas zonas del país.

“Esto ha sido increíble, no había conocido estos lados, pero ahora me doy cuenta del talento que hay en los muchachos. Falta explotar ese talento, traer más gente que pueda enseñarles. Me han tratado de una forma increíble, me la he pasado bien con los muchachos”, dijo Juan Carlos, vía telefónica.

Ramírez señaló que trabajó detalles sobre la mecánica de picheo, desde cómo pararse en el montículo, hasta la manera de ejecutar el lanzamiento para evitar lesiones. “Trabajamos todo lo relacionado a mecánica de picheo, las distintas formas en que pueden tomar la pelota, formas para prepararse antes de lanzar. También hablamos de la igualdad de género, que es el propósito de la embajada en estas clínicas”, argumentó.

“El cariño con el que me han tratado es inmenso. No te imaginas lo generosa que es la gente de aquí, me quieren, me saludan, me felicitan, me dan sus bendiciones y eso es algo que de verdad lo aprecio, porque estas personas lo hacen con corazón sincero”, aseveró.

Al Spring Training

En otro tema, el derecho señaló que en los próximos días viajará a Estados Unidos para reportarse con su equipo y empezar la preparación de cara a la temporada de 2018 en Grandes Ligas. “Me voy el domingo a Los Ángeles. Me chequearé con el doctor; esperaré su visto bueno y empezaré a prepararme para lo que viene. Me siento fuerte gracias a Dios de mi brazo, no me ha dado molestias. Espero mantenerme sano en el 2018, es mi objetivo principal”, explicó.

La Embajada de Estados Unidos comenzó sus clínicas el pasado 6 de enero con el apoyo de la Federación Nicaragüense de Beisbol Asociada (Feniba) y la Asociación de Jugadores de Grandes Ligas.

Los encargados en impartir estas clínicas son las estrellas de las Grandes Ligas Jed Lowrie (EE. UU.) de los Atléticos de Oakland; John Mayberry, Jr. (EE. UU.), otrora jardinero de los Phillies de Filadelfia; Juan Carlos Ramírez (Nicaragua), lanzador de Los Angelinos de Los Ángeles; y por el ex lanzador de los Gemelos de Minnesota, el picher nicaragüense Albert Williams.

“Las habilidades que este deporte desarrolla, como el trabajo en equipo, la coordinación y disciplina, así como compañerismo y la solidaridad, son cualidades importantes para la vida y el desempeño profesional y deben ser aplicadas para promover una cultura de igualdad y respeto por los demás”, dijo la embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, Laura Dogu.

Los escenarios de las clínicas han sido el nuevo estadio Dennis Martínez, el estadio infantil Roberto Clemente de Managua, el estadio de Ciudad Sandino, Krukira, Bilwi y Laguna de Perlas.