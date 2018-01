Los Gigantes de Zelaya Central pretenden convertirse en uno de los grandes animadores del próximo Campeonato de Beisbol Superior Germán Pomares Ordóñez, y para ello buscan reforzarse con peloteros de la talla de Darrel Campbell y el venezolano nacionalizado nicaragüense Williams Vásquez.

Vásquez y Campbell confirmaron ayer a El Nuevo Diario que han tenido conversaciones con miembros de la directiva de los Gigantes de Zelaya Central, pero que aún no hay nada concreto.

El alcalde de ciudad de El Rama, Mercedes Lorenzo Alanís, presidente actual de la directiva de los Gigantes de Zelaya Central, también confirmó que han estado en pláticas con estos peloteros, para confeccionar un equipo competitivo.

“Ellos ya han venido a conversar con nosotros a El Rama, al igual que Dazzy Sharp, y nos han dejado entrever su interés y están dispuestos a pertenecer al equipo. Pero será el próximo presidente electo de la junta directiva del equipo quien avance con el tema de las contrataciones, a partir de la próxima semana”, explicó el edil, vía telefónica.

Mientras entrenaba en el campamento de los Gigantes de Rivas, de la liga de Beisbol Profesional, Campbell dijo escuetamente que le han hecho ofertas para jugar en el Pomares con los Gigantes de Zelaya Central.

“Ahora estoy enfocado en la final de la Liga Profesional que sostendremos contra los Tigres de Chinandega, y prefiero no enfocarme mucho en relación con las propuestas que me han surgido de cara al inicio del Pomares. Sí he tenido pláticas con gente de Zelaya Central, no hay nada concreto y es algo a lo que me dedicaré cuando culmine mi compromiso actual”, relató.

Por su parte el compañero de Campbell en los Gigantes de Rivas, Williams Vásquez, refirió que analizará la propuesta que le hicieron desde ciudad El Rama. “Mi cédula está con dirección domiciliar en Managua y tanto el Bóer como los Dantos han sostenido pláticas conmigo. A ellos se sumó la gente de Zelaya Central, porque me han visto jugar y escucharon que puedo jugar en el Pomares como refuerzo de los equipos que ocupan los últimos lugares”, indicó.

Sin embargo, el ganador de la triple corona de la XII Liga Profesional aseguró que aún no hay nada en concreto y que al finalizar su compromiso con los Gigantes de Rivas, en la Liga Profesional, definirá cuál será la mejor opción.