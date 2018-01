El mánager Julio Sánchez, que fue ratificado para dirigir a la selección de beisbol de Nicaragua durante la serie ante Cuba, entre el 23 y 25 de febrero próximo, y para los Juegos Centroamericanos y de Caribe de Barranquilla, en agosto de este año, confía en que el equipo nacional será capaz de obtener buenos resultados en ambas competencias, en particular cree que ganará una medalla en Colombia, sin especificar el color del metal. “Vamos a ganar una presea en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. No me atrevo a decir de qué color, pero estoy convencido de que Nicaragua en beisbol, en Barranquilla, va a ganar una medalla”, afirmó Sánchez.

“Cuando vamos a los torneos como el Preclásico, los Centroamericanos o Panamericanos, a esos niveles, los mánager tenemos que hacer una mezcla entre el beisbol profesional y el beisbol criollo. Nosotros no podemos competir a la fuerza con potencias en el beisbol porque te ganan fácilmente, su picheo es más sólido, sus bateadores más fuertes, es ahí donde debemos hacer esa mezcla e insertarle al beisbol profesional elementos del beisbol criollo”, enfatizó el mánager.

De igual manera, Sánchez es optimista de que a la selección de Cuba, en el tope internacional que se llevará a cabo en febrero, se le puede sacar una victoria. “Este tope con Cuba va a establecer parámetros y definir situaciones en las que todavía tenemos dudas, por ejemplo ver qué pueden ofrecer algunos peloteros que no tuvieron la actuación que deseábamos en los Juegos Deportivos Centroamericanos”, dijo.

“No podemos descartar que a Cuba podemos ganarle, por lo menos, un juego y hacerle buenos partidos. Para ganarle a los cubanos, considero que lo mejor es usar el sistema ‘Peralta’ (que consiste en rotar a los lanzadores de manera que durante un juego sean cambiados cada tres innings), gracias a esta estrategia logramos en 1995 vencer a Cuba en un torneo en Sao Paolo, Brasil”, analizó el mánager.

“Ya le envié a Nemesio (Porras, presidente de Feniba) una lista de 35 peloteros que van a ser llamados para conformar una preselección nacional, tomando como base la selección que participó en los Juegos Centroamericanos, claro, que para los Juegos de Barranquilla no vamos a contar con al menos siete de los jugadores que integraron la selección nacional que ganó oro en Managua 2017, me refiero a los que tienen compromisos con organizaciones de la MLB: Omar Obregón, Ismael Munguía, Cheslor Cuthbert, Armando Ruiz, Roniel Raudes, Leonardo Crawford y Osman Gutiérrez”, detalló.

Ante esta situación, Sánchez admitió que echará mano de peloteros que juegan en el Campeonato Nacional de Beisbol Superior, Comandante Germán Pomares Ordóñez, tales como: Enmanuel Meza, Arnol Rizo, Norlando Valle, Benjamín Alegría, Javier Robles, Ronald Rivera, Emilio Villegas y Ernesto Glasgow, por nombrar a algunos. Según Sánchez, el hecho de disputar los Juegos Centroamericanos y del Caribe fuera del país le resta presión a los peloteros nacionales, a diferencia de los Juegos de Managua 2017, ya que “aquí estábamos obligados a ganar, teníamos doble presión, teníamos que ganar”, remarcó.