Barrera ya entrenó con el Metropolitanos

El club venezolano Metropolitanos FC hizo oficial a través de sus redes sociales, la incorporación del volante nicaragüense, capitán de la selección nacional, Juan Barrera, a las filas del club violeta. “El capitán de la Selección Nacional de Nicaragua, Juan Barrera, es la nueva incorporación violeta para la venidera temporada 2018, asumiendo el reto de la excelencia dirigido por @Danideo70 #RumboALaExcelencia #FutVe”, escribió el Metropolitanos en su cuenta de Twitter acompañado de un video donde se muestran los mejores momentos del jugador con la Azul y Blanco.

Barrera antes a partir a Venezuela había mencionado sentirse motivado por la oportunidad que se le estaba presentado. El volante confesó que aceptó la oferta de Metropolitanos FC porque en una ocasión, anteriormente en su carrera, había jugado en un club de Venezuela (Deportivo Petare) y se presentó la oferta de regresar. “Cuando jugás fuera de tu país los técnicos ya te van conociendo y mi representante me llamó, me dijo que había una opción, habían otras, pero me decanté por el Metropolitanos FC”, afirmó Barrera.

Este será el octavo club para el capitán de la Azul y Blanco, su quinto internacional, tras debutar con el Club Deportivo Walter Ferretti en 2008, y jugar fuera del país por primera vez en el 2011 con el Tauros FC de Panamá. En 2012 regresó al país para formar parte de las filas del Real Estelí donde estuvo un año ya que en 2013 viajó a Venezuela por primera vez para jugar en el Deportivo Petare.

En el 2013 regresó Nicaragua para integrarse nuevamente al Real Estelí institución a la que perteneció por dos años hasta el 2015. Posteriormente viajó a Austria a formar parte del SC Rheindorf Altach, del que salió en el 2016, uniéndose al Comunicaciones de Guatemala y ahora regresó a Venezuela con el Metropolitanos FC.

El club violeta pertenece a la primera división de Venezuela, fue fundado en el 2011, utilizando la plaza que el club de futbol Lara FC dejó vacante tras desaparecer. No ha logrado coronarse campeón de la liga venezolana todavía, la temporada pasada ocupó el noveno lugar de la clasificación del torneo clausura de la primera división de Venezuela.