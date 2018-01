Mayorga: “Es momento de colgar los guantes”

Genio y figura hasta la sepultura. Eso es Ricardo “El Matador” Mayorga, quien a sus 44 años, sigue siendo el mismo personaje polémico como cuando conquistó sus dos títulos mundiales en 147 y 154 libras. El púgil concedió en Rusia una entrevista con la cadena internacional RT, en la que abordó diversos temas interesantes: desde sus inicios en su carrera, su sueño de niño, hasta lo que haría siendo alcalde de Managua.

Mayorga también habló sobre los rivales que enfrentó en su carrera y dijo su fin en el boxeo finalmente llegó. “Es hora de colgar los guantes, el deportes es para los jóvenes”, expresó.

¿Qué hace falta para ser boxeador en Nicaragua?

El nica por naturaleza es muy fuerte de carácter, le gusta pelear mucho, por eso hay varios campeones del mundo. Las encuestas de los científicos dicen que de cada millón de personas, sale un campeón del mundo. Imagínate, Nicaragua tiene 5.5 millones de habitantes y 13 han sido monarcas del mundo. Por un millón hemos hecho 2 campeones.

¿Quién descubre a Mayorga, cÓmo llegó a ser boxeador?

Cada quien tiene su talento natural, hay gente que tiene don de voz para cantar, otros para tocar guitarra. Dios me dio un talento en las manos. En el barrio y en la escuela era muy pleitisto. Un día un profesor de Educación Física me metió a una escuela de boxeo para que dejara de pelear.

¿Cuándo empezaste a sentir que la gente te seguía?

Dicen que cada padre tiene un sueño. Un día Roberto “Manos de Piedra” Durán y Sugar Ray Leonard estaban peleando como a las 11:00 p.m. de la noche. Mis padres estaban viendo esa pelea, ganó Leonard. Mi mamá dijo en ese momento a mi papá: “Me muero y toda la vida voy a anhelar saber lo que pesa un título del mundo”. Mi padre le respondió: ´Eso no es nada, yo me muero por subir a un avión´.

Entonces después de escucharlos le dije a mi mamá: ´Cuando sea grande, seré campeón del mundo, a vos te voy a dar un título y a mi papá lo llevaré en un avión´. Era un niño, mi mamá me tocó la cabeza y me dijo: ´Dios te oiga chiquito´. Me imagino que no me creyó.

¿A qué edad entendiste que ibas a hacer historia en el boxeo?

Cuando empecé en el boxeo a los 12 años, no tenía la menor idea que se ganaban millones, lo único que quería era ganar el título para dárselo a mi mamá y que lo pesara. Fue hasta que conocí a Don King fue que me dijo que me daría cierta cantidad de plata por mi primera pelea de título. ¿De cuánto viejo estamos hablando?, le pregunté. ´Bueno te voy a dar 180 mil dólares´, me dijo. Solo le puse una condición, que viajaran mis dos padres. Gracias a Dios les cumplí a los dos.

¿Quién te puso “El Matador”?

Fue un amigo que tengo, se llama Efraín Vega, vive en Costa Rica, donde hice mi carrera. Gané 27 seguidas por nocaut, de pronto él me puso el apodo “El Matador”. Es más, ni sabía que existía esa canción de los Fabuloso Cadillac que se llama “El Matador”. Un día, Vega me dijo que me había conseguido una canción y la puso.

¿Hay algo a lo que le tiene miedo Ricardo Mayorga?

Sí. Mi mamá. La madre siempre le pega a uno, no importa si estás grande o pequeño.

¿Cómo es tu afición al billar?

En Nicaragua soy un hombre muy ocupado, me gusta dedicarle al gimnasio al boxeo y el billar, un poquito a mi esposa, y bastante a mis hijos. El billar y el boxeo son mis pasatiempos. Como a los 10 años me gustó el billar.

¿Desde cuándo te empezó a gustar la política?

Desde que veo la pobreza. Dije, los alcaldes tienen la posibilidad de meter agua, de componer las calles, etc.

¿Cuáles serían las primeras medidas si fueses alcalde?

Ayudar a los pobres, a esos barrios que no les hacen caso. A ellos hay que darles la atención. El presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo han hecho muchas cosas buenas, es un orgullo tenerlos gobernando.

¿Qué opinas del presidente ruso Vladimir Putin?

Es muy bueno, la gente me ha comentado de las obras buenas que él hace. Un presidente así merece ser reelegido, la gente siempre le va a dar el voto a un presidente así. Sé que le gusta mucho el deporte, él está fomentando el deporte.

¿Te gustaría conocer a Putin? ¿Qué le dirías?

Le pediría una foto, sería un honor.

¿Tienes alguna opinión del presidente Donald Trump?

No me gusta para nada. Sé que es el presidente de Estados Unidos pero no me gusta, lo veo muy hipócrita, y eso de que está levantando un muro para que los mexicanos no entren a Estados Unidos, eso es una manera tonta, absurda, de pensar, de actuar.

¿Quién fue el rival más difícil que tuviste en el ring?

El hombre más difícil fue Óscar De La Hoya, el tipo pegaba duro con las dos manos. Fue el tipo que más fuerte me castigó. Después enfrenté a Miguel Cotto, ese pegaba 7 veces más duro.

¿Qué pensás de Félix Trinidad?

Un supercampeón.

¿Vernon Forrest?

Regular, no me convenció.

¿Shane Mosley?

Regular.

¿Óscar de la Hoya?

Una gran estrella

¿Miguel Cotto?

Es muy bueno, tiene un récord impresionante.

¿Ves tu retiro o no?

Sí. El boxeador debe retirarse cuando esté un poco avanzado en edad. Ya es momento que piense en el retiro, el deporte es para jóvenes, es momento de colgar los guantes y decirle adiós al boxeo. Estoy agradecido con Dios porque he ganado títulos, trofeos, pergaminos.