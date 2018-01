Djokovic, Sharapova y Wawrinka; el día de los regresos felices en Australia

La segunda jornada del Abierto de Australia estuvo marcada este martes por los regresos ganadores de Novak Djokovic y Stan Wawrinka tras varios meses sin competir por lesión, y por la vuelta a Melbourne, también con victoria, de Maria Sharapova, dos años después de su control positivo.

Además también sellaron su pase para la segunda ronda el suizo Roger Federer, vigente campeón y segundo favorito, y la española Garbiñe Muguruza, tercera cabeza de serie.

Tras medio año fuera para curar una lesión el codo, 'Djoko' se impuso con claridad al estadounidense Donald Young (63º), por 6-1, 6-2 y 6-4.

Aunque el sábado admitió no estar recuperado "al 100%", el seis veces ganador del trofeo no pareció sufrir mucho el martes en su partido contra Young. Ahora jugará ante el francés Gael Monfils, 39º del mundo, en un duelo de altura de segunda ronda.

"Quería comenzar con la intensidad correcta, jugué un tenis perfecto en los dos primeros sets, pero Donald mejoró en el tercero", resumió Djokovic.

Federer, sin contemplaciones

Wawrinka, octavo mundial y que ganó el primer Grand Slam del año en 2014, también volvió con una sonrisa tras medio año de baja, aunque se dejó un set ante el lituano Ricardas Berankis (136º); 6-3, 6-4, 2-6 y 7-6 (7/2).

"Es increíble estar de vuelta y haber ganado. Fue un partido difícil en todos los aspectos y estoy muy satisfecho de haber peleado", dijo Wawrinka, que ahora jugará frente al estadounidense Tennys Sandgren (97º).

También fue un día especial para Sharapova, ex número 1 mundial, que venció a la alemana Tatjana Maria, en dos sets (6-1 y 6-4), en su primer Abierto de Australia tras su suspensión de 15 meses por dopaje.

"Mira, tengo escalofríos", dijo Sharapova señalando su brazo al ser preguntada sobre cuánto significaba para ella estar de nuevo en Melbourne.

"Han pasado un par de años y quería que esto fuese realmente significativo para mí. Pero sabemos que esto solo va a ponerse más duro", señaló la rusa, que dio positivo en el Abierto de Australia 2015.

Entre las estrellas que saltaron a la pista este martes, Federer pasó por encima del esloveno Aljaz Bedene; 6-3, 6-4 y 6-3, en una hora y 40 minutos.

"Soy un año más viejo y los chicos están llegando, no puedo controlarlo, el año pasado fue el año pasado...", dijo el defensor del título cuando le preguntaron por su condición de favorito.

Muguruza pelea duro

Muguruza, que llega a Australia con problemas musculares, tuvo que batallar duro para eliminar a la francesa Jessika Ponchet, 256ª mundial y que participó gracias a una invitación. Lo hizo en dos mangas por 6-4 y 6-3.

"No fue fácil, no sabía nada sobre ella. Tiene mucho talento con los servicios y las voleas, por lo que he tenido que estar muy concentrada", declaró la tenista nacida en Caracas.

Otra jugadora que sufrió fue la rumana Simona Halep, número 1 del mundo, ante otra desconocida, la australiana Destanee Aiava (193º)

Halep llegó a perder 5-2 en la primera manga y tuvo que salvar una pelota de set. También tuvo alguna dificultad en el segundo set cuando se torció el tobillo.

Además logró el pase la española Lara Arruabarrena, que venció a la holandesa Richel Hongekamp por 6-1 y 6-2, mientras que la paraguaya Verónica Cepede se despidió ante la sexta favorita Karolina Pliskova (6-3 y 6-4).

En categoría masculina validaron el billete los españoles Albert Ramos, Guillermo García López y Fernando Verdasco, que sorprendió a su compatriota Roberto Bautista (N.20), que el sábado ganó el Torneo de Auckland, por la vía rápida (6-1, 7-5 y 7-5).

Entre los argentinos pasó Nicolás Kicker, que derrotó en un maratón al australiano Jordan Thompson (6-3, 6-1, 4-6, 3-6 y 6-3), mientras que Guido Pella cedió lógicamente ante Dominic Thiem (N.5) por un triple 6-4.

En uno de los últimos partidos del día Juan Martín Del Potro (N.12) se clasificó al batir a la promesa estadounidense de 19 años Francis Tiafoe; 6-3, 6-4 y 6-3.