Después de la enorme decepción que se llevó el equipo de la UNAN-Managua en el torneo de Apertura de la Liga Primera de Futbol, en el que saltaba como candidato favorito a disputar la final, muchas cosas han cambiado en el campamento. Además de que cuenta con nuevo entrenador, se acabó el exceso de confianza y en todas las áreas de la institución están redoblando esfuerzos para levantar al club de esa novena posición en la que acabó en el certamen anterior.

Con Gabaret Avedissian en la dirección técnica; Emilio Rodríguez desempeñándose como gerente general; el brasileño Gledson Pereira Das Neves y el guatemalteco Franklin Eduardo García, reforzando el plantel y algunos ajustes en la metodología de trabajo, tanto del club como de la directiva, los académicos se preparan para encarar el Clausura y conseguir lo que no hicieron en el Apertura: pelear por el título.

Así lo hizo saber Wilber Altamirano, director deportivo de la UNAN-Managua, quien admite que el club falló al no conseguir los objetivos estipulados en el Apertura, pero ambienta con seguridad que no será el caso del venidero torneo, considerando que el equipo llega con otro “chip”. “Como directiva no hemos descansado, fue frustrante tener el rendimiento del torneo pasado, ahora retomamos las riendas para lograr que el club armonice y entre competitivo al torneo que viene”, manifestó.

“Todos los equipos se reforzaron, obviamente persiguiendo sus objetivos y nosotros no fuimos la excepción. En el torneo de Apertura todos apostaban a que la UNAN podía estar en etapa final, pero las cosas no nos salieron por diferentes factores, no solo por rendimiento, sino que como directiva y cuerpo técnico cometimos errores, pero es normal porque llevamos apenas cuatro años en Primera División y vamos corrigiendo en cada campaña”, declaró.

Objetivos claros

En el proceso de corrección, Altamirano admite que era preciso renovar la dirección técnica y lo hicieron eligiendo al uruguayo-costarricense Gabaret Avedissian, de quien espera que pueda ofrecerle un valor agregado al club, no solo en rendimiento futbolístico, también mental. “Avedissian trae una interesante filosofía, verán a un equipo que le gusta tener la pelota, que disputa la misma cuando no la tiene, agresivo en ataque y seguro en la retaguardia, confío en que verán una buena versión de la UNAN”, aseveró Altamirano.

“Nos llena de expectativas el Clausura, estamos pensando en salir de la zona en que estamos y enseguida dar el salto de calidad, que es colarnos en etapa de semifinales y así sucesivamente. Llegan momentos de frustraciones y decepciones, pero esos duelos se deben de superar, hoy tenemos un equipo emocionado y ansioso de que inicie el Clausura, en las cuatro primeras fechas esperamos ver resultados y entrar en la competencia”, refirió el director deportivo del club académico.