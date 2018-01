Otoniel Olivas dejará al Real Estelí

El Real Estelí FC anunció esta tarde, a través de un comunicado oficial, que el técnico Otoniel Olivas dejará las riendas del equipo al finalizar el Torneo Clausura 2018, luego de estar al frente durante 16 temporadas consecutivas.

Según la información brindada por el conjunto norteño, la decisión de rescindir el contrato fue de mutuo acuerdo entre Olivas y el club, donde logró convertirse en el técnico más ganador en la historia del futbol pinolero.

Olivas tomó la dirección del “Tren del Norte” en 2002 y hasta la fecha logró ganar 21 títulos en torneos cortos, ocho de ellos en apertura y trece en clausura.

“Agradecemos a Otoniel Olivas por su valioso aporte a nuestra institución deportiva, reconocemos que durante su gestión fue un pilar fundamental para alcanzar nuestros logros, le deseamos éxitos en sus nuevos proyectos”, reza el comunicado del Real Estelí.

Otoniel Olivas dejará un gran reto al próximo entrenador que se haga cargo del equipo, logró coronarse de forma invicta en 2003, 2004 y 2016, algo que solo él puede presumir, no obstante, no logró los mismos resultados en torneos internacionales, en los cuales el Real Estelí aún no conoce la victoria.

En el Real Estelí no solo recordarán a Olivas por sus logros como entrenador del equipo, su trayectoria como jugador en la tropa norteña lo ubica como una de las principales figuras en la historia del conjunto rojiblanco.

Otoniel Olivas fue el capitán del Tren del Norte por varios años y es considerado uno de los mejores defensores nicaragüenses en la historia, esto gracias a su entrega y carácter dentro y fuera del terreno de juego.