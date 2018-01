Félix gemelo Alvarado, sin interés por pelear con Chocorroncito Buitrago

“Le voy a pagar con la misma moneda, pero no por miedo”, dice Félix “El Gemelo” Alvarado, cuando se le pregunta sobre la posibilidad de pelear con Carlos “Chocorroncito” Buitrago en 108 libras.

“Mi promotor, Pablo Osuna, en su momento buscó la pelea, él dijo que no le interesaba porque estaba a la puerta de una pelea titular, de manera que no voy a enfrentar a un boxeador que está buscando como levantarse, no me interesa pelear con ´Chocorroncito´”, agregó.

Así de claro, Alvarado respondió a la intención de Buitrago de enfrentarlo en abril.

Pero al margen de una venganza moral, por el hecho de que Carlos no aceptó la pelea tiempo atrás, la razón principal es que Félix está enfocado en su combate por el título mundial 108 libras de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y el de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), en poder del japonés Ryoichi Taguchi.

Alvarado le sugirió a Buitrago enfrentar a otros boxeadores para realzar su carrera en 108 libras y después buscar un combate contra Félix. “Que primer pelee con Yader Cardoza, a un Eliecer Quezada, me gustaría verlo contra ese tipo de púgiles, a ver si soca. Primero que pase esas pruebas y hablamos. Si se da una pelea con él sería bueno, siempre me ha gustado con los mejores, él es uno de los buenos, al público le gustaría”, señaló.

“Si me lo encuentro en el ranking y soy campeón, no hay problema, yo lo enfrento. Ahorita estoy enfocado en mi pelea contra Sebastián Sánchez, el 26 de enero, y luego en el pleito titular. En su momento el equipo de Buitrago me huyó, ahorita no me interesa. Una pelea con él no me serviría, no voy a arriesgar mi puesto por darle gusto a nadie, no es conveniente. Si él quiere levantar su carrera que busque otro camino”, finalizó Alvarado.

“No sé si ahora anda frustrado con las peleas que ha perdido y ahora quiere rifarse, es interesante esa pelea, pero primero que pase otras pruebas y después podemos hablar. Incluso como campeón puedo defender mi título ante él, sería un pleito atractivo para los nicas, no dudo de su calidad, entiendo que el hecho de pelear en 105 le ha afectado mucho. Lo dije varias veces que me preocupaba su peso antes de enfrentar a Hiroto Kyoguchi. Ahora en 108 me gustaría verlo realzar su carrera”.