Francisco Valcárcel, conocido popularmente como “Paco”, en el mundo del boxeo, actual presidente de la OMB, visitó Nicaragua esta semana. No tengo certeza de cuántas veces ha venido al país, pero de lo que estoy seguro es que es el dirigente de los cuatro organismos que aterrizan de forma recurrente en suelo pinolero.

El martes en un acto realizado en el gimnasio Róger Deshón, la OMB le entregó a Adonis la réplica del cinturón que ganó en 112 libras. Ese título, Adonis lo deseaba desde hace varios años, pues, Ana Francis Donaire se lo llevó a Estados Unidos y nunca más se lo regresó al púgil. Me dio mucho gusto por el leonés que su anhelo se le haya cumplido, no obstante, quedó una cuenta pendiente, la ayuda económica que este organismo se comprometió a darle.

Pero la OMB no solo tiene esa cuenta pendiente, también le hizo una mala jugada a Carlos “Chocorroncito” Buitrago en el 2003, cuando inicialmente aprobó el combate del nica contra el mexicano Julián Yedras por el título interino 105 libras de la OMB. En el ring apareció el cinturón, incluso Jimmy Lenon Jr., hizo el anuncio, el nica ganó, vino a Nicaragua y lo recibieron como campeón.

La sorpresa fue que 4 meses después, Valcárcel dijo que esa pelea nunca fue por título interino. Esa fue una burla no solo para el peleador, también para la promotora Prodesa que dirigía Silvio Conrado Jr., y para el país por engañar a un boxeador que creyó ser campeón, fue a pelear por el cetro absoluto a Filipinas contra Merlito Sabillo, empató, y al regresar a Nicaragua se encontró con la sorpresa de un despojo descarado sin argumento lógico.

Ahora resulta que Valcárcel vino a Nicaragua afirmando que aquí no se hacían las gestiones suficientes para ubicar a los boxeadores pinoleros en el ranking de la OMB. Y no me vengan a decir que con unos cuantos donativos de útiles deportivos, es un grandioso apoyo de la OMB para algunas escuelas de boxeo en Nicaragua ¿Cada cuánto lo hacen? Aquí se puede comprar eso y más.

Pero no quiero desenfocarme del tema. Me fui a revisar cuantos peleadores nicas hay en el ranking de la OMB y me encontré solamente con tres: Byron Rojas en 105 libras (número 7), Félix Alvarado en 108 (puesto 3) y Keyvin Lara en 112 (octavo lugar). ¡Solamente tres! ¿Cómo es que la OMB es amiga de Nicaragua? Eso no es cierto, en lo absoluto.

Las comparaciones a veces son molestas, pero sirven, el mejor ejemplo de apoyo a los púgiles de nuestro país es lo que han hecho la AMB de Gilberto Mendoza y el CMB de Mauricio Sulaimán. La evidencia más reciente de eso fue que Román “Chocolatito” González perdió ante Srisaket Sor Rungvisai y al día siguiente Mendoza estaba ofreciéndole una pelea de título mundial contra Khalid Yafai. Incluso, la AMB tiene a Román como retador número 1. También el CMB se comportó a la altura, dejó al tetracampeón en el puesto 3, cerca de volver a disputar esa corona en un futuro no lejano.

Ojalá la OMB se interese más por ubicar a los boxeadores nicas en el ranking, cumpla con la promesa a Adonis Rivas, y estas visitas al país sean más productivas.