Aquí yacen los Gigantes

Lamento sureño. Hay momentos en que la fe se debilita, no solo en el beisbol, y cuando eso ocurre, el público se frustra, se retira de las ventanillas de boletos, hace reclamos, rasga sus vestiduras y hasta maldice su fanatismo. La fe en los prefavoritos Gigantes se desvaneció en el cuarto juego, y no llenar las tribunas, indica que en Rivas no importa ser finalista, si no creés que tu equipo va a ganar el campeonato.