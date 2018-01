Omar Cisneros: “Impondré disciplina en Chontales”

Entre pláticas y rumores, Omar Cisneros jamás pudo llegar a un acuerdo con la directiva del San Fernando para dirigir al equipo de Masaya en el venidero Campeonato de Beisbol Germán Pomares. No obstante, Chontales no tuvo ninguna duda, tocó la puerta del timonel, este aceptó y ayer le recibieron con las manos abiertas en la primera práctica que tuvo el equipo con 61 peloteros jóvenes que asistieron a la convocatoria.

Omar con su característico toque de jocosidad, carácter fuerte cuando lo necesita y motivación, así tomó ayer el mando de un equipo que cuenta con peloteros de mucho nombre como Jimmy González e Iván Hernández. ¡Ojo, cuidado con Chontales! Además, Cisneros contará con un cuerpo técnico responsable en el que figura William Juárez, convertido ahora a coach de picheo tras tener la experiencia de dirigir esta institución la temporada pasada.

También aparece Lázaro González como entrenador general, Álvaro Muñoz será el coach del outfield, Eliseo Malespín se encargará del infield y Luis Peralta del Bullpen. “Lo que más me impresionó en esta primera práctica fue el físico de los peloteros de Chontales. Son jugadores grandes, eso es importante, porque los podés desarrollar y son de 16-17 años”, dijo un Omar muy emocionado

“Me siento muy contento, no esperaba que a la convocatoria llegaran tanto jugadores. La primera semana de práctica será solo con los muchachos, quienes estarán a prueba. A partir del lunes se agregarán todos los veteranos. Tendremos doble sesión de entrenamiento de 8:00 - 11:00 a.m. y de 2:00 a 5:00 p.m.”, agregó.

También habló sobre lo que significa para él trabajar con peloteros de experiencia como Jimmy y Hernández, dos piezas claves en el engranaje ofensivo del equipo. “Los peloteros experimentados saben que la disciplina conmigo es lo más importante y es lo que voy a imponer en Chontales. Soy un gran amigo de los peloteros, los defiendo a muerte como mánager, pero quiero disciplina”, finalizó.

Meta de Cisneros

La misión principal de Omar al frente de este club obviamente será la de intentar disputar el título. No obstante, el primer objetivo es superar los cuartos de final, etapa que Chontales no supera en las últimas dos temporadas, siendo eliminado por los campeones Dantos y Rivas, respectivamente. El año pasado, Cisneros dirigió a las Brumas de Jinotega, y aunque se habló de una posible renovación con este equipo, al final no llegaron a un acuerdo.