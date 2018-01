Nicaragua gana dos medallas en pesas

Pequeños de estatura, pero grandes en competitividad y corazón en la tarima, Enoc Ponza y Junior Pérez se lucieron ayer en el Polideportivo España, donde le dieron a Nicaragua dos medallas en pesas, específicamente en la modalidad de powerlifting, disciplina que es parte de los Juegos Paralímpicos Centroamericanos 2018.

Ponza, un actor de televisión que ha tenido participaciones destacadas en los videos del comediante JR INN, ganó medalla de oro en 59 kilos, levantando 125 kg en su tercer intento. Superó al salvadoreño Ricardo Javier Ortiz, quien se quedó en 73 kg, demasiado distante de la marca del nicaragüense.

“Me siento contento, orgulloso de haber obtenido el primer lugar. Fueron tres meses de preparación, de sudor y lágrimas, tenía que cuidarme por la dieta de no excederme, no podía comer alimentos con carbohidratos”, dijo Ponza visiblemente emocionado. Sobre su faceta como actor, señaló que “puedo ser considerado un artista nacional, gracias a Dios se me han abierto las puertas para estar en el mundo de la farándula, he trabajado con gente importante como JR INN en videos musicales”, agregó.

Por su parte, Pérez se quedó con la presea de plata en 49 kilos, levantando 55 kg, siendo superado por el guatemalteco César Echeverría (85 kg). “Estos son mis primeros juegos y debuté con éxito. Ahora mi misión es destacarme a nivel internacional. Espero en Dios seguir cosechando triunfos”, indicó.

Pérez contó que estudia la carrera de Periodismo en la Universidad de Managua (UdeM). Actualmente está en el cuarto y último año, de manera que también tiene como meta graduarse y posteriormente recibir una oportunidad. “Uno de mis anhelos es poder trabajar en un medio de comunicación”, explicó.