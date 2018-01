Gabriel Cuadra debuta en atletismo T38 y gana medalla de oro

Dicen que para alcanzar un sueño el cielo es el límite. No obstante Gabriel Cuadra Holmann parece que no tiene techo. En la pista siempre sorprende. Este miércoles, en la pista del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), debutó en la categoría 800 metros planos T38, conquistando la medalla de oro con un tiempo de 2:17.87 minutos.

Cuadra superó a otro nicaragüense, Carlos Cast, quien hizo un tiempo de 2.18.92, adjudicándose la medalla de plata.

Rubén Sosa de El Salvador se quedó con el bronce, totalizando 2.25.17. El mérito de Cuadra es mayúsculo si se toma en cuenta que él nunca había competido en T38. Gabriel se preparó para participar en T36, sin embargo, debido a su mejoría física, los médicos pasaron un informe al comité organizador, el que decidió que Cuadra estaba en un nivel superior, y esa superioridad la demostró la mañana de este martes en el IND.

Ganarle a Cast fue importante porque se trata de haber derrota al campeón nacional de la categoría. “Entiendo que esta es mi vida, romper mis records, mis límites. El Atletismo es mi especialidad, más que ser un diseñador gráfico que es a lo que me dedico. Me preocupaban muchas cosas antes de la competencia, una de esas era el tipo de entrenamiento que había hecho, me preparé para T36, no conocía T38. Los atletas van mejorando poco a poco por las técnicas que se están implementando”, dijo Cuadra al finalizar la competencia.

“Esto se trata de divertirse, de hacer bien las cosas, esto me hizo recordar que mi misión principal al meterme al deporte no fue por ganar medallas, sino por mejorar físicamente”, agregó el pinolero, quien este miércoles verá acción en 1500 metros.

Más ganadores

En 800 metros planos T38, Juan Urbina se lució al conquistar el oro con un tiempo de 2.10.38 minutos, siendo escoltado por los salvadoreños Mosies Mar (2:13.92) y Sergio Paz (2:15.73).

Por su parte, Odaliz Bald subió al Everest, en 800 T20, al sumar un tiempo de 2:50.75, imponiéndose a la también pinolera Teresa Ruiz ganadora de plata totalizando 3:02.31. Completó el podio la salvadoreña Jessica Rodri (3:13.78).