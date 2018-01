Camilo Mendoza disputará título en Panamá

El muchacho Camilo Mendoza (11-2-1, 5 nocauts) es un colirio para la vista. Su boxeo es atractivo, le gusta tomar riesgos, no obstante ha tenido la mala suerte que los mejores peleadores nicas que danzan en su categoría están enfocados en disputar título mundial, como es el caso de Byron “El Gallito” Rojas. Camilo tiene calidad, solamente le falta un nombre para darle un impulso a su carrera y ganar la proyección que necesita.

Pero ese impulso que ha buscado en Nicaragua, Camilo intentará encontrarlo en Panamá, donde su apoderado Rosendo Álvarez le consiguió un combate interesante contra el cubano invicto Daniel Matellón, ganador de 5 combates sin derrotas y un par de empates. Matellón es un peleador con pegada de algodón, apenas suma dos nocauts y en su lista de rivales no aparece ninguno de peso.

No obstante, cuando se trata de un boxeador cubano, sería un error menospreciarlo. Por la escuela que tienen, son púgiles complicados por naturaleza. El combate está pactado en 108 libras y en juego se pondrá el cinturón latinoamericano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). La pelea se celebrará el 2 de marzo.

Jugosa bolsa

Por otra parte, se conocieron detalles sobre el combate entre el nica Alexander Espinoza y el ruso Mikhail Aloyan, programado para el próximo 3 de febrero en Rusia. Espinoza ganará una jugosa bolsa de 18 mil dólares libres de impuesto, la mejor en su corta carrera. El apodado “Supernova” suma 15 victorias (7 nocauts) sin derrotas con dos empates.

Ante Aloyan intentará adjudicarse el cinturón internacional 118 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), lo que le daría un impulso notable a su novel carrera. El nica no es favorito ante un peleador escurridizo que no pega pero desconcierta a sus rivales por su constante movilidad y velocidad en la ejecución de sus golpes.