Cuadra Holmann reina en nueva categoría

Gabriel Cuadra Holmann no solo se divirtió ayer en la pista olímpica del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), también se estrenó en la categoría 800 metros planos T38, poniéndole broche de oro a su actuación al conquistar el primer lugar con un tiempo de 2:17.87 minutos, en la segunda jornada de atletismo en los Juegos Paracentroamericanos, Managua 2018.

Previo a la competencia, a Cuadra le comunicaron que no competiría en T36, una categoría en la que ha sido el príncipe en Nicaragua, siendo el rey de América, incluso imponiendo récord continental. No obstante, el muchacho se liberó de presiones, corrió como una gacela, con soltura y libertad, luciéndose ante el público que asistió y vitoreó su nombre desde las graderías.

Cuadra superó a otro nicaragüense, Carlos Castillo, quien hizo un tiempo de 2.18.92, adjudicándose la medalla de plata. Rubén Sosa, de El Salvador, se quedó con el bronce, totalizando 2.25.17. El mérito de Cuadra es mayúsculo si se toma en cuenta que él nunca había competido en T38. Gabriel se preparó para participar en T36, sin embargo, debido a su mejoría física, los médicos pasaron un informe al comité organizador, el que decidió que Cuadra estaba en un nivel superior, y eso lo demostró en la pista. Ganarle a Castillo fue importante porque se trata de haber derrota al campeón nacional de la categoría.

“Entiendo que esta es mi vida, romper mis récords, mis límites. El atletismo es mi especialidad, más que ser un diseñador gráfico que es a lo que me dedico. Me preocupaban muchas cosas antes de la competencia, una de esas era el tipo de entrenamiento que había hecho, me preparé para T36, no conocía la categoría T38. Los atletas van mejorando poco a poco por las técnicas que se están implementando”, dijo Cuadra al finalizar la competencia.

“Esto se trata de divertirse, de hacer bien las cosas, esto me hizo recordar que mi misión principal al meterme al deporte no fue por ganar medallas, sino por mejorar físicamente”, agregó el pinolero, quien este miércoles verá acción en 1,500 metros.

Oro para Urbina

En 800 metros planos T20, Juan Urbina se lució al conquistar el oro con un tiempo de 2.10.38 minutos, siendo escoltado por los salvadoreños Mosies Mar (2:13.92) y Sergio Paz (2:15.73).

Por su parte, Odaliz Bald subió a lo más alto del podio, en 800 T20, al sumar un tiempo de 2:50.75, imponiéndose a la también pinolera Teresa Ruiz totalizando 3:02.31. Completó el podio la salvadoreña Jessica Rodríguez (3:13.78). Sin embargo, en esta categoría no se otorgó medallas, pues según el comité organizador debían haber competido atletas de tres distintos países y no sucedió así. Solamente participaron corredoras de Nicaragua y El Salvador.

Otra nica que atrapó una medalla, pero de bronce, fue Jennifer Osejo Morales, ganadora de bronce en 200 metros planos T37.