Gabriel Cuadra gana su segunda medalla de oro en los Juegos Paracentroamericanos

El corredor nicaragüense Gabriel Cuadra, conquistó la mañana de este jueves su segunda medalla de oro en los Juegos Paralímpicos Centroamericanos.

Cuadra se lució en la pista del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), adjudicándose el primer lugar en la categoría de los 1500 metros planos T38 con un tiempo de 5:01.48 minutos.

Cuadra se impuso al salvadoreño Rubén Ros (5:05.97), medallista de plata en esta categoría.

El nica había conquistado su primer oro el miércoles en 800 metros platos.

Con estas dos preseas, Gabriel cierra su participación en los Juegos Paralímpicos de forma perfecta, ganando en las dos pruebas que participó.

“La primera medalla siento que fue la más complicada, porque creo que me desgasté muchísimo, hoy (ayer) no fue así. Ambas han sido carreras de mucha estrategia, tuve que planificar bien la manera de afrontar la carrera, estudiar a los rivales, para evitar fundirme y no quedarme muy atrás. Esto es como un juego de Ajedrez”, dijo Cuadra visiblemente emocionado, acompañado de su familia.

“Siempre he dicho que nunca pensaba alcanzar estos niveles, esto de meterme al atletismo era por mi salud, no compito por ganar medallas ni imponer records. La meta es divertirme, hacer lo que me gusta con personas que adoro como mi hermana, mi mamá, mi entrenador, mi familia y amigos que siempre me han apoyado", agregó Cuadra, quien anunció la presentación de su nueva marca.

“En los próximos días voy a estar lanzando la marca Gabriel Cuadra. He estado trabajando en eso desde el año pasado con mi agencia de publicidad. No la hemos lanzado porque queremos algo de calidad, eso ha tomado tiempo. Vamos a vender gorras, camisas, pero hay muchas cosas por analizar todavía”, señaló el corredor.

Además de la medalla que ganó Cuadra este jueves, el muchacho Luis Prado sumó también su segunda presea de la semana, al ganar el primer lugar en 400 metros planos T38, con un tiempo de 57.48 segundos, venciendo al también pinolero Carlos Castillo (59.48, plata) y Rubén Ros (1:01.91) de El Salvador.