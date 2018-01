A marcar diferencias

Los Caciques del Diriangén y el Managua FC, los dos clubes que mejor lucieron en la primera jornada del torneo de Clausura de la Liga Primera, solventando sus desafíos con triunfos contundentes sobre el Chinandega FC (6-0) y el Juventus FC (4-0), respectivamente, para ubicarse en la primera y segunda plaza de la clasificación, abrirán esta noche la fecha dos ante rivales, que en teoría, no deberían evitar que continúen con su paso arrollador.

Los “Leones Azules” serán los primeros que aparezcan en escena cuando reciban al Club Deportivo Ocotal en el Estadio Nacional de Futbol (6:00 p.m.)con los ánimos elevados y la motivación de haber iniciado el torneo con la misma intensidad que acabaron el Apertura. El conjunto que dirige Emilio Aburto exhibió ante los “Pibes” un futbol dinámico, con transiciones veloces y efectividad de cara al marco rival.

Edward Morillo, Agenor Báez y Armando Zepeda fueron los principales protagonistas en la goleada del equipo “felino”, tal como lo fueron en el cierre del Apertura. Sobre los antes mencionados y otros elementos tales como Bismarck Véliz, Christiano Fernández, Manuel Gutiérrez y el propio Erlin Méndez, recae mucho el mérito por la buena imagen que luce el conjunto de la Alcaldía de Managua.

Sin embargo, el principal responsable del buen funcionamiento del club capitalino ha sido Aburto, quien en poco tiempo le impregnó una filosofía ganadora, distante a la que mostraba con el venezolano Jack Galindo o el diriambino Tyron Acevedo, que dejaron el banquillo sin poder empujar el proyecto de los “Leones Azules”.

Con Aburto como piloto, el Managua FC ganó el subcampeonato del Apertura, incluso viéndose mejor que su rival en la final, el Walter Ferretti, que hizo rentable un empate en condición de visitante en el partido de ida (1-1) y se llegó a defender en la vuelta, logrando mantener su marco en cero para adjudicarse el título. Esta vez, el objetivo de Emilio es mantener un elevado nivel de competitividad e intentar repetir una final y ganarla.

Ante Ocotal, que viene de empatar 1-1 contra el San Francisco FC, de Masachapa, los “Leones Azules” saltan como favoritos para quedarse con los tres puntos y mantenerse en la zona alta de la tabla de posiciones.

A lavarse la cara

El escenario del Diriangén no es tan diferente al del Managua FC, considerando que recibirá en el Estadio Cacique (8:00 p.m.) al San Francisco FC, equipo que en el Clausura inició una intensa lucha por no descender, pero dicho objetivo se ve distante de que puedan lograrlo. Pese que en el Apertura sorprendió a su rival en turno arrebatándole 4 puntos de seis posibles (un empate y una victoria), el club de Masachapa no parece oponente para hacerle frente al reforzado equipo diriambino.

El club que dirige Mauricio Cruz, avisó en su debut en el Clausura que desea ser protagonista y alcanzar las instancias finales del torneo, para pelear por el ansiado título que se le ha negado en la última década. Este tipo de encuentros ante rivales que habitualmente ocupan los puestos sotaneros, son los que el Diriangén debe resolver sin apuros, si desea alcanzar los objetivos que persigue. Hoy es un buen día para que los Caciques se laven la cara, tras haber dejado escapar cuatro puntos en el Apertura ante el San Francisco FC.