Los Leones de Montería, equipo campeón de la Liga Colombiana de Beisbol Profesional, no podrán participar en la VI Serie Latinoamericana como consecuencia de problemas económicos, lo que reduce a cuatro los equipos que se fajarán por el título del torneo: Nicaragua, Panamá, México y Curazao.

Esta baja representa un duro golpe a la Serie Latinoamericana, pues se considera que Colombia y Nicaragua son los dos equipos con mayor nivel competitivo de este evento.

La información se dio a conocer esta mañana, justo horas antes de que se ponga en marcha el evento. Este no es el primer inconveniente que atraviesa la organización de la Serie Latinoamericana, pues antes, los Caballos de Coclé, campeones del beisbol panameño, habían renunciado a participar en el torneo para falta de acuerdo salarial entre los directivos y los peloteros.

Sin embargo, la nación canalera no se quedó sin participación, pues los Bravos de Panamá, sub campeones, decidieron asistir a la Serie, en la que debutarán esta tarde (1:00 p.m.) ante Curazao.

Cuadra Holmann lanzará la primera bola

El destacado atleta paralímpico Gabriel Cuadra Holmann, quien ganó dos medallas de oro en el atletismos de los II Juegos Paracentroamericanos Managua 2018, fue el escogido para realizar el primer lanzamiento en la ceremonia de inauguración de la VI Serie Latinoamericana.

El acto se realizará a de las 6:20 p.m. en el Estadio Nacional Dennis Martínez, previo al juego en el que los Tigres de Chinandega enfrentarán a los Tobis de Acuyacán, el equipo representante de México.

Cuadra Holmann, el deportista paralímpico más destacado de Nicaragua, ganó su primera presea dorada el pasado miércoles 24 de enero en la competencia de los 800 metros planos T38 y la segunda la consiguió la mañana de ayer en los 1,500 metros planos T38.

El objetivo

Los Tigres de Chinandega llegan a esta edición de la Serie Latinoamericana con el objetivo de convertirse en bicampeones de este evento deportivo y darle a Nicaragua su tercer título, tras el conseguido por ellos el año pasado y el conquistado por los Gigantes de Rivas en el 2016.