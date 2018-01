“Chocolatito”: “Estoy tratando de ganar confianza”

Por tercer día consecutivo, Román “Chocolatito” González tuvo ayer una sesión de guanteo en el gimnasio Roger Deshón. Esta vez le pusieron al muchacho Winston Guerrero, uno de los mejores prospectos amateur del país, quien durante cuatro asaltos de tres minutos cada uno, estuvo tratando de exigirle físicamente al tetracampeón mundial que poco a poco empieza a tomar ritmo.

Básicamente el entrenamiento de este viernes estuvo enfocado en el trabajo defensivo de Román. Su preparador físico Alfredo Corrales le mandó a mover mucho la cintura, sin necesariamente ejecutar combinaciones al contragolpe, todo se basó en pasar golpes, mantener la guardia arriba y cerrar los espacios.

“Me siento motivado, bien en el gimnasio, estoy entrenando fuerte en el gimnasio, ha sido un poco difícil porque estamos empezando la etapa más dura, me siento ligado, pero allí estamos en la lucha, trabajando”, dijo Román, quien dijo que ya empezó a hacer dieta para bajar de peso, eso sí no especificó en cuántas libras está su cuerpo actualmente.

“Ya comencé a hacer la dieta, estoy comiendo pollo asado, tortilla, huevo, pollo, cuidándome lo más que se puede. No me he pesado, sé que ando un poco elevado por el mucho tiempo de descanso, lo que toca es bajarlo”, afirmó.

La próxima semana las sesiones de guanteo serán con boxeadores profesionales. El ritmo de entrenamiento irá en aumento. “Estoy agradecido con los muchachos que me están apoyando en el sparring. En los siguientes días guantearé con mi primo Cristofer González, las cosas ya serán más fuertes. Emocionalmente me siento bien, estoy tratando de ganar confianza en esto. Realmente no tengo fecha confirmada para pelear en abril, mucho menos rival”, señaló.

Por último, Román dijo que está dispuesto a pelear en la cartelera de Saúl “El Canelo” Álvarez y el kazajo Gennady Golovkin si le llega una propuesta. González solamente pone una condición. “Si me dan la oportunidad de estar en la velada del Canelo-Golovkin, con gusto pelearía, eso sí, no sería por título, preparatoria sí”, puntualizó.