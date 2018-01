Develan estatua de Dennis Martínez en parque Los Maribios, en León Viejo

Una estatua de dos metros de altura con la figura de Dennis Martínez ha sido develada la mañana de este domingo en el parque Los Maribios, un circuito turístico situado frente a las ruinas de León Viejo, León.

La estatua fue construida por Léster David Espinoza, quien junto a otras ocho personas, incluida su esposa, Meyling Borge, trabajó desde la 7:00 de la mañana hasta la medianoche durante una semana para entregar la obra acabada.

"Para nosotros es un orgullo levantar una estatua en honor a un legendario deportista como Dennis Martínez. Este es un reconocimiento a su carrera como lanzador de Grandes Ligas y a su personalidad siempre humilde", dijo durante un emotivo discurso Enrique Zamora, propietario del Parque Los Maribios, un escenario turístico en el que la historia, la cultura y la naturaleza convergen de forma extraordinaria.

"Me siento muy agradecido con todos los protagonistas de este reconocimiento. Sinceramente no me esperaba una sorpresa como esta", expresó un emocionado Dennis Martínez, añadiendo que "realmente me siento bien representado con esta estatua". "Para mí fue un orgullo ser el encargado de construir este monumento a Dennis. Él es un personaje que yo admiro mucho y fue un privilegio demostrarle mi admiración de esta forma, perennizando su figura en una estatua", señaló Espinoza, el creador de la obra.

Dennis Martínez se convirtió el primero de septiembre de 1976 en el primer nicaraguense en llegar a Grandes Ligas y el 28 de julio de 1991 en el primer latino en lanzar un juego perfecto en Las Mayores.

Actualmente es el latino más ganador en la historia de MLB, con 245 triunfos.

El año pasado se inauguró en Managua el nuevo estadio nacional de beisbol, que tiene por nombre Dennis Martínez.

En la estatua se optó por exponer a un Dennis Martínez con el uniforme de los Expos de Montreal, equipo ya desaparecido pero con el cual militó en los años 90.

Justamente con los Expos de Montreal es que Martínez lanzó su juego perfecto, venciendo a los Dodgers de Los Ángeles.