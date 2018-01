Cristofer González promete noquear a Eliecer Quezada

La mejor pelea del 2017 se repetirá el próximo 23 de febrero. Cristofer González defenderá ante Eliecer Quezada su título internacional 112 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en un combate que promete fuego y sangre en el ring.

La batalla es organizada por la promotora Nica Boxing y será posiblemente en Matagalpa, donde también estará en acción el excampeón mundial Byron “El Gallito” Rojas.

“Defenderé mi título internacional ante Quezada. Anteriormente ya le gané por decisión, nos dieron la mejor pelea del año, así que espero brindar una gran presentación otra vez”, dijo González, quien espera ganar por nocaut.

El púgil labra su camino en busca de un campeonato mundial en el boxeo rentado.

“Puede ser más sencillo resolver esta pelea, ahora estoy rápido en movimientos, soy un Cristofer diferente. En aquel momento que lo enfrenté estaba pasando por algunos momentos difíciles, ahora es todo lo contrario, me siento tranquilo. He mejorado muchísimo técnicamente, tengo muchas más ventajas. El objetivo es noquear, me lo estoy proponiendo, creo que puede darse en el séptimo round”, agregó González, originario de la Colonia Nicarao en Managua.

Cristofer señaló que no tiene prisa por disputar un campeonato.

“Ya estamos a un paso de pelear título mundial, solo me queda esperar, soy el número 3 del mundo en el CMB. Lo que me queda es prepararme al máximo, este año tengo que aprovecharlo, estoy apto para una pelea de campeonato”, señaló.

Fuera del entarimado, Cristofer decidió emprender un negocio junto a su novia, el cual le está generando ganancias.

“Tengo un negocio en Laureles Sur, tenemos el local allí, vendemos pollo. La meta de nosotros es ir poniendo negocios, todo eso es gracias a mi novia, ella fue la de la idea. Eso me ha hecho cambiar mi manera de pensar. Mi familia, mi mamá, sigue siendo el motor de motivación en mi vida para ser campeón”, finalizó.