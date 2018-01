Canelo Álvarez promete noquear a Golovkin en pelea de desempate

El promotor de Golden Boy Promotions, Oscar de la Hoya, confirmó la tarde de este lunes el segundo choque entre el mexicano Saúl “El Canelo” Álvarez y el kazajo Gennady Golovkin, programado para el próximo 5 de mayo, con sede todavía por definirse.

El escenario más probable para la pelea de desempate sería el T-Mobile Arena, en Las Vegas, lugar donde se realizó el primer combate.

"Canelo vs. Golovkin II será el evento más grande y mejor del 2018, ya que estos dos luchadores de élite una vez más se enfrentan cara a cara para determinar quién es el mejor peso mediano del mundo", dijo el CEO de Golden Boy Promotions, Oscar De La Hoya.

"Espero que veremos aún más fuegos artificiales en la revancha, ya que ambos peleadores saben que hay más en juego ahora que antes", dijo De La Hoya a Salvador Rodríguez, de ESPN.

También hablaron los protagonistas del choque.

El “Canelo” fue más atrevido con sus palabras al asegurar que esta vez terminará con Golovkin antes del límite de los 12 asaltos.

"Estoy encantado de participar una vez más en uno de los eventos de boxeo más importantes de la historia", dijo Álvarez.

"Esta segunda pelea es para el beneficio y el placer de todos los fanáticos que desean ver la mejor pelea de la mejor manera. Esta vez Golovkin no tendrá excusas con respecto a los jueces porque voy a noquearlo", señaló Álvarez.

Por su parte, el kazajo dijo: "Estoy listo para pelear contra Canelo nuevamente y estoy feliz de que haya tomado esta pelea de nuevo. Esta es la pelea que el mundo quiere. Esta es la pelea que el boxeo merece. No estuve de acuerdo con algunas de las decisiones de los jueces en la primera pelea. Esta vez no habrá dudas. Me voy del ring como el campeón mundial de peso mediano".

Según las estadísticas, la pelea entre Golovkin y Canelo generó una entrada mayor a los 27 millones de dólares, la tercera cifra más grande en la historia del boxeo. Respecto al pago por evento (PPV), 1.3 millones de televidentes compraron el combate.