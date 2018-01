Dennis analiza el futuro de J.C. Ramírez y Erasmo

Su carrera de 23 temporadas en Grandes Ligas, su experiencia como entrenador en Ligas menores y su paso como mánager de la Selección Nacional de Nicaragua convierten a Dennis Martínez en una voz autorizada para emitir un análisis sobre determinado tema del beisbol, principalmente si el asunto gira alrededor del picheo, como lo demostró en una entrevista con El Nuevo Diario, en la que se refirió a cuál podría ser el desempeño de los serpentineros nicaragüenses Juan Carlos y Erasmo Ramírez en la venidera temporada del mejor beisbol del mundo.

J. C. y el manejo de su recursos

Sobre J. C., quien tuvo récord de 11-10 y efectividad de 4.15 el año pasado, mostrando su garra como abridor, Dennis manifestó que “lo primero que J. C. debe procurar es mantenerse saludable, eso siempre es clave para forjar una buena campaña. Será importante para él mostrarse completamente recuperado de la lesión que lo dejó fuera en el último tramo de la temporada anterior. Él ya demostró que cuenta con los recursos para sobresalir a ese nivel, lo que ahora necesita es conservar el enfoque y estar atento a cuando le sea necesario hacer ajustes. Para Juan Carlos debe ser una prioridad el hecho de conocer a la perfección su repertorio de lanzamientos y sobretodo el cómo y cuándo usar cada tipo de envío, para ello debe tener un conocimiento adecuado de los bateadores”.

Erasmo y su establecimiento

“Yo dije una vez que Erasmo Ramírez había encontrado su lugar como relevista, pero si él quiere ser un abridor necesita ser más consistente y trazar una estrategia que le permita extenderse por más innings en el montículo. Erasmo debe trabajar en pro de la estamina (fortaleza física), eso es muy vital para ser un abridor duradero. Creo que si le dan la oportunidad de abrir partidos y él le añade a su gran madurez como lanzador una preparación de máximo nivel, entonces podrá hacer un gran trabajo este año. Sin embargo, si me preguntaran a mí, yo lo pondría como relevista, pues creo que desde ese rol me entregaría mejores resultados”, dijo el latino más ganador de todos los tiempos en Grandes Ligas, sobre el tirador rivense, que el año pasado, jugando para los Rays de Tampa Bay y para los Marineros de Seattle, terminó con un balance de 5-6 y un promedio de carreras limpias permitidas de 4.39.

Valora a Roniel Raudes

Su trayectoria de más de dos décadas en la Gran Carpa, le permite a Dennis no solo analizar a quiénes ya están en dicho escenario, sino también lanzar su proyección sobre quien se perfila como candidato para llegar a la cima del beisbol. Tal es el caso del granadino Roniel Raudes, el prospecto de los Medias Rojas de Boston en quien se han depositado grandes expectativas. “Creo que sí tiene material para convertirse en Grandes Ligas. Tuve la oportunidad de verlo en los Juegos Centroamericanos y su potencial es evidente. No solo es un lanzador con grandes recursos, sino también un pistolero de mayúscula agresividad y capaz de mostrarse sin miedo ante los bateadores. Si él mantiene el ritmo de crecimiento que ha mostrado hasta ahora y logra una fortaleza física que le permite realizar presentaciones extensas, no dudo en que llegará al máximo nivel del beisbol”, manifestó el primer latino en forjar un juego perfecto en MLB, como quien tiene plena seguridad de su previsión.