Canelo: “Voy a noquear a Golovkin”

Ocho meses después de que el campeón mundial unificado de peso mediano Gennady Golovkin y el excampeón Saúl “Canelo” Álvarez tuvieran un muy disputado empate en una pelea llena de acción, una que muchos creyeron que ganó GGG, se enfrentarán nuevamente en una revancha.

El promotor de Álvarez, Golden Boy Promotions, y el promotor de Golovkin, Tom Loeffler, anunciaron este lunes que la revancha, que han estado negociando durante meses, tendrá lugar el 5 de mayo en un sitio que será determinado.

“Estoy listo para pelear contra Canelo nuevamente y estoy feliz de que haya tomado esta pelea de nuevo”, dijo Golovkin. “Esta es la pelea que el mundo quiere. Esta es la pelea que el boxeo merece. No estuve de acuerdo con algunas de las decisiones de los jueces en la primera pelea. Esta vez no habrá dudas. Me voy del ring como el campeón mundial de peso mediano”.

En una de las peleas más esperadas de 2017, Golovkin (37-0-1, 33 KOs) y Álvarez (49-1-2, 34 KOs) se enfrentaron el 16 de septiembre en un T-Mobile Arena con entradas agotadas en Las Vegas, donde realizaron una tremenda pelea llena de acción, como se esperaba.

Golovkin, de 35 años y oriundo de Kazajistán que lucha desde Santa Mónica, retuvo su título mundial de las 160 libras por 19ª vez, una menos de igualar el récord de la división de Bernard Hopkins de 20, pero no logró la victoria que creía merecer.

En cambio, la pelea fue declarada empate. El juez Dave Moretti lo anotó 115-113 a favor de Golovkin, pero el juez Don Trella loa tuvo 114-114 y Adalaide Byrd tuvo una tarjeta de puntuación universalmente criticada de 118-110 a favor de Álvarez, quien incluso dijo después que aunque creía que había ganado, no creía que fuera por ese amplio margen.

Promete nocáut

La superestrella mexicana Álvarez, de 27 años, dijo que está feliz de que se haya llegado a un acuerdo para la revancha y dijo que espera dejar las cosas claras sobre la primera pelea.

“Estoy encantado de participar una vez más en uno de los eventos de boxeo más importantes de la historia”, dijo Álvarez. “Esta segunda pelea es para el beneficio y el placer de todos los fanáticos que desean ver la mejor pelea de la mejor manera. Esta vez, Golovkin no tendrá excusas con respecto a los jueces porque voy a noquearlo”.

Según el presidente de Golden Boy, Eric Gómez, la revancha, por la cual ambos boxeadores serán sometidos a pruebas aleatorias de drogas por la Asociación Voluntaria Antidopaje, será otro éxito de taquilla.

La pelea en septiembre atrajo a una multitud récord para un evento de boxeo bajo techo en Las Vegas y generó una entrada de US$27,059,850, la tercera más grande en la historia del boxeo. La pelea también generó alrededor de 1.3 millones de compras PPV.

“Canelo vs. Golovkin II será el evento más grande y mejor del 2018, ya que estos dos luchadores de élite una vez más se enfrentan cara a cara para determinar quién es el mejor peso mediano del mundo”, dijo el CEO de Golden Boy Promotions, Óscar de la Hoya. “Espero que veremos aún más fuegos artificiales en la revancha, ya que ambos peleadores saben que hay más en juego ahora que antes”.