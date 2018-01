Para la temporada 2016-2017 de la Liga Profesional, el mánager panameño Lenín Picota llegó a los Tigres de Chinandega envuelto en un manto de expectativas y con el objetivo principal de llevar al equipo hacia la cima del beisbol nacional, logro que los occidentales no conseguían desde la campaña 2012-2013. Cuando arribó a Nicaragua para ponerse al frente del equipo felino, Picota no imaginó que dos temporadas después sería bicampeón del beisbol profesional pinolero y muy probablemente dos veces monarca de la Serie Latinoamericana, si gana el duelo de hoy por la noche.

A las puertas de darles a los Tigres un título más, el cuarto en dos temporadas, Picota manifestó su deseo de mantenerse al mando de la tropa occidental. “Claro que sí me gustaría seguir con Chinandega”, expresó, agregando que “todavía no hemos hablado sobre mi continuidad con el equipo para la próxima temporada, pues por ahora estamos enfocados en ganar el título de la Serie Latinoamericana. Ya luego habrá tiempo, eso sí, no puedo negar que me he sentido muy conforme con los peloteros, los directivos y sobre todo con esa afición indeclinable, todos me han tratado bien, por esa razón estaría dispuesto a seguir dirigiendo a los Tigres de Chinandega”.

Las claves de su éxito

De acuerdo con Picota, mánager de firmes decisiones y gran conocedor del juego, su éxito con Chinandega es el resultado de una mezcla de varios elementos. “Quizá uno de los fundamentos más fuertes sobre los cuales he construido los títulos con los Tigres es el manejo del picheo, mi experiencia como lanzador ha sido clave en mi trabajo como mánager”, dijo, añadiendo que “también ha sido importante aprovechar la juventud de algunos peloteros, es por esto que en la temporada del 2016-2017 vimos brillar a muchachos como Ismael Munguía y William Rayo y en la campaña 2017-2018 fuimos testigos del gran accionar de Norlando Valle y Leonardo Ortiz”.

“Durante estos dos años también ha sido importante la unidad de los peloteros. Es el trabajo en equipo el que nos ha permitido conseguir dos títulos de la Liga Profesional y estar tan cerca de ganar una segunda corona en la Serie Latinoamericana”, señaló Picota, quien tiene una oferta para dirigir a un equipo en la Liga de México.