Aunque parece prematuro hablar del descenso cuando apenas se han disputado dos jornadas en el torneo de Clausura de la Liga Primera de futbol, en el campamento de la UNAN-Managua las alarmas permanecen encendidas desde antes de la fecha inaugural. Tras acabar en la novena plaza en el Apertura, con 16 unidades e iniciar perdiendo sus dos primeros desafíos del torneo actual, la crisis se ha arreciado a tal punto que los académicos deben priorizar abandonar los puestos sotaneros, en vez de aspirar a competir por el título.

De eso está consciente el director técnico de los universitarios, el uruguayo Carlos Garabet Avedissian, quien al igual que su antecesor en el cargo de estratega, Edward Urroz, ha visto cómo el barco se hunde lentamente, pese que el club ha propuesto un futbol dinámico. “No han sido partidos fáciles, jugar en Somoto es complejo y enfrentar a Estelí en cualquier campo siempre es complicado. Lo que ha mostrado el equipo es destacable, lo que sucede es que no aguantamos la ventaja, en pocos minutos nos empatan y luego se nos adelantan, entonces creo que es un asunto de mentalidad y actitud”, manifestó el técnico.

Evidentemente los universitarios han mostrado en el Clausura un juego creativo y frontal, así lo dejaron ver ante el Real Estelí, hasta cuando se pusieron adelante en la pizarra 1-0; después de eso se vieron frágiles en zona defensiva, cometiendo errores que fueron aprovechados por el contrario y acabaron reflejados en el marcador final (3-1). Al ver ese contraste, Carlos Garabet cree que el equipo al que dirige está cerca de obtener el funcionamiento adecuado para rendir los frutos esperados. “No podemos decir que hay o no preocupación, lo que más nos ocupa es encontrar que el equipo juegue con una filosofía definida. Por añadidura vendrán los resultados, la idea de nosotros es trabajar día a día y pensar en forma positiva, falta mucho todavía para que acabe el torneo”, dijo.

Números preocupantes

“Nosotros estamos en un proceso, llevo un mes y poquitos días (dirigiendo a la UNAN), la intención es conocer más al grupo, esto recién empieza. Si bien hemos tenido dos pérdidas, el equipo mostró en ambos juegos un futbol educado, no nos encerramos y merecimos más. Este equipo merece salir de la posición donde está. Pero repito, estamos en un proceso y no es fácil consolidar un estilo de la noche a la mañana”, aseveró el técnico, cuyo club ha permitido cinco goles después de dos jornadas y ha anotado dos. Los académicos y el Juventus FC son los únicos equipos que todavía no suman puntos y ocupan las plazas nueve y diez, respectivamente.

En el pasado torneo de Apertura, la UNAN-Managua terminó en la novena posición, producto de 4 triunfos, 4 empates y 10 derrotas, con 14 goles anotados y 24 permitidos. En el actual Clausura, a Carlos Garabet y sus pupilos les quedan 16 desafíos con tintes de final para poder enderezar la flecha de resultados y evitar lo que todos los clubes de Primera División temen, finalizar en zona de descenso. De momento, los universitarios y el San Francisco FC de Masachapa se encuentran en los puestos nueve y diez de la tabla general, con 16 y 14 puntos, respectivamente, mientras que el Chinandega FC es octavo con 20 unidades.

El próximo domingo, la UNAN enfrentará justamente a la “Franja Roja”, en condición de visitante; mientras que en las jornadas posteriores se medirá al Club Deportivo Walter Ferretti, Caciques del Diriangén, Juventus FC, CD Ocotal, San Francisco y Managua FC, para completar la primera vuelta de la fase regular.