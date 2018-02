¿Depende de Óscar de la Hoya la participación del Román “Chocolatito” González en la velada del Saúl “Canelo” Álvarez-Golovkin? No está en manos de Óscar de la Hoya, sino de Tom Loeffler y su promotora K2 Promotions. Así lo dejó claro Robert Díaz, concertador y uno de los hombres claves en el funcionamiento de Golden Boy, quien aseguró que para ellos sería un gusto tener al nica en la velada del próximo 5 de mayo a realizarse posiblemente en el T-Mobile en Las Vegas.

“He leído las declaraciones del ‘Chocolatito’, pero ten en cuenta que ahí es una promoción entre Golden Boy y Tom Loeffler, entonces ellos tiene un puesto en las peleas de Pago por Evento. Bien podría entrar el ‘Chocolatito’, pero esa es una cuestión de la gente de Golovkin, que ellos puedan alcanzar un acuerdo con Román. Nosotros estaríamos encantados de tener a un gran campeón como ‘Chocolatito’”, dijo Robert Díaz al colega Danny Espinoza, periodista nica, quien reside en Los Ángeles, California.

Anteriormente Loeffler dijo que le interesa ver a Román en esa velada. Además, K2 Promotions tiene extraordinarias relaciones con Akihiko Honda de Teiken, empresa que maneja al nica a nivel internacional. ¿Qué de la Hoya no quiere a los 105 libras? Puede ser que no tenga mucha atracción para su negocio, pero al ser esta una velada en la que solo se necesita a “Canelo” y Golovkin para vender más de 1.3 millones en el Pago por Evento, es irrelevante la inclusión o no de los pesos pequeños.

También hay que mencionar que Román no es cualquier peleador, fue el mejor libra por libra del mundo, es un tetracampeón futuro miembro del Salón de la Fama y el mejor peleador en la historia de estos pesos. Así que eso cambia la percepción, de manera que se entiende las declaraciones de Díaz.