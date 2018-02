Pese al discreto nivel que presentó la Serie Latinoamericana, el mánager de los Tigres de Nicaragua, Lenín Picota, aplaudió y felicitó a sus pupilos por haber exhibido la calidad que los puso en ese certamen, del que ahora son bicampeones tras superar anoche a los Tobis de México 9-1. “Gracias a Dios las cosas se han dado, los muchachos hicieron su mejor esfuerzo y es de aplaudirles. Nuestra fortaleza se hizo sentir”, manifestó el timonel panameño.

A su vez, Picota destacó la actuación de cada uno de sus muchachos, pero hizo mención especial a Jamar Walton, quien recibió la distinción de Jugador Más Valioso de la Serie, tanto por su aporte a la ofensiva, como defensivamente. “En esta serie destacaría a todos, pero en especial a Jamar Walton, nos ayudó mucho. Jamar es un pelotero de grandes cualidades, que batea en el momento oportuno y es garantía en la defensa”, aseveró.

Asimismo, Picota expresó que “la verdad estoy muy emocionado con los muchachos que sacaron las garras en todos los partidos. Nos fuimos invictos y agradezco el apoyo de la afición que nos acompañó. Estamos hablando con un equipo de México para ver si podemos dirigir allá, pero deseo continuar con los Tigres en la Profesional durante la próxima temporada, todo depende de lo que decida la directiva”, dijo al ser consultado sobre lo que espera para su futuro.

Frías, un roble

El estadounidense Walton recibió el trofeo de JMV de manos del curazaleño Curt Smith, quien en temporadas anteriores militó en los Gigantes de Rivas, equipo con el que ganó la Liga de Beisbol Profesional Nacional y la IV Serie Latinoamericana. Además de Walton, cabe destacar el aporte del lanzador Marcos Frías, quien en labor de 6.1 entradas limitó a los aztecas a cuatro hits.

“En el primer juego no me sentí tan cómodo, pero ahora (anoche) lucí mejor y estoy contento. En el juego de hoy (ayer) me fui con el cambio de velocidad como mi mejor lanzamiento y me ayudó mucho. Picota me dijo que había realizado muchos picheos y confié en su dirección, el relevo llegó a hacer un buen trabajo y gracias a Dios tenemos el campeonato”, manifestó Frías, quien ponchó a cinco rivales.

“Cuando se juega con amor y dedicación se logran este tipo de resultados. A Nicaragua le favorece que los equipos de la Liga sigan ganando en esta serie. Somos Tigres”, declaró eufóricamente Frías, quien manifestó su deseo de volver la próxima temporada a la pelota profesional de Nicaragua, para intentar conseguir más éxitos con los Tigres.