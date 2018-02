El Juventus FC, que actualmente se encuentra en la última posición de la tabla del torneo Clausura de la Liga Primera, con dos derrotas en las primeras dos fechas del campeonato, sabe que debe comenzar a sumar desde su próximo desafío, si desea aspirar a competir por el título, lo cual de momento parece un reto de mayúsculas dimensiones.

Los “Pibes” en la primera jornada sucumbieron frente al subcampeón del torneo Apertura, Managua FC, que con dos tantos de Edward Morillo y uno cada uno de Agenor Báez y Armando Zepeda se establecieron por 4-0. A esta derrota le siguió la sufrida ante el Real Madriz por 1-0 en casa de los norteños, en este encuentro Ulises Pozo fue el anotador del tanto del Madriz.

Los capitalinos visitarán al Real Estelí este sábado a las 8:00 p.m., un duro rival que se encuentra invicto en lo que va del torneo con seis puntos, y que actualmente ocupa el tercer lugar de la tabla de posiciones del torneo Clausura por diferencia de goles.

Óscar Blanco, director técnico del Juventus, afirma que “el futbol es un proceso, como todo, yo apenas tengo un mes y una semana de haber tomado la dirección del club y no puedo hacer magia, nadie viene de la noche a la mañana a convertir a un jugador en alguien como Messi. Si nosotros nos fijamos en los grandes, el mayor referente como técnico a nivel mundial es Guardiola y él llegó al Manchester City y no ganó nada. Lo que yo pido es que no hay que desesperarse, ya la cara del equipo en el último partido fue diferente, tuvimos opciones de gol, el detalle es que la fortuna no estuvo con nosotros”, afirma el timonel.

“Vamos a ir levantando el nivel poco a poco, pero todo lleva su proceso, son dos partidos donde sumamos dos derrotas, pero esperamos, primeramente Dios, que las cosas nos comiencen a salir mejor. Como filosofía nos hemos planteado ser un equipo más ordenado, un equipo que proponga pero paso a paso. Tengo la fe en Dios que el equipo va a ir mejorando sustancialmente en medida que vayan avanzando los partidos”, sostiene Blanco.

El técnico asegura que en el partido del sábado ante el Real Estelí, el Juventus intentará sacar el resultado, ya que ellos llegan muy enfocados en llevarse la victoria. “Anteriormente el Juventus le ha sacado resultados importantes al Estelí, por eso el equipo y yo tenemos fe que en esta oportunidad también le vamos a poder sacar el resultado al Real Estelí”, finalizó el técnico.