En la décima edición del Campeonato Germán Pomares Ordóñez, que se pondrá en marcha el viernes 2 de febrero y no el jueves primero como se había anunciado hace un mes, los equipos jugarán tres partidos cada fin de semana y no cuatro como era habitual, así lo informó la Comisión Nicaragüense de Beisbol Superior (CNBS) tras una reunión celebrada ayer con los representantes de los 18 equipos que participarán en el evento, cuya primera ronda será de 51 juegos para cada conjunto y no 68 como lo indicaba la convocatoria presentada por la Comisión el pasado 3 de enero.

Te interesa: Tigres matan rápido

Los representantes de la CNBS y los dirigentes de los equipos acordaron la realización de un Juego de Estrellas entre los mejores jugadores categoría mayor y los más destacados peloteros categoría B y C. Asimismo, se dejó establecido que el Campeonato sufrirá una pausa de entre dos y tres semanas por la participación de la selección nacional en los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, los cuales se realizarán entre el 19 de julio y el 3 de agosto.

Formato se mantiene

La forma de clasificación será la misma. En la primera ronda, los equipos que ya fueron divididos en dos grupos de nueve conjuntos cada uno, jugarán todos contra todos de los 18 clasificarán 12. “Los cinco primeros lugares de cada grupo y los puestos once y doce serán los equipos que presenten el mejor promedio de ganados y perdidos al finalizar la primera etapa, después de los cinco clasificados de cada grupo. Cada uno de los equipos se mantiene en su grupo y el puesto once queda en el grupo A y el puesto doce en el grupo B”, explica la convocatoria.

En la segunda ronda cada uno de los doce clasificados se enfrentará a los equipos de su propio grupo hasta completar 20 desafíos. Los cuatro mejores de cada sector pasarán a la etapa de cuartos de final. En esta instancia se enfrentarán, en series al mejor de cinco juegos, el primero del grupo A contra el cuarto del B (Serie I), el primero del B ante el cuarto del A (Serie II), el segundo del A contra el tercero del B (Serie III) y el segundo del B contra el tercero del A (Serie IV).

Los cuatro ganadores de estas series se medirán en semifinales en series de cinco encuentros. En esta ronda se medirán el ganador de la Serie I contra el vencedor de la Serie IV y el triunfador de la Serie II ante el conquistador de la Serie III. Los ganadores se enfrentarán en la gran final, misma que será al mejor de siete encuentros. De los dos finalistas, el que más victorias haya conseguido al sumar la primera y la segunda vuelta será el merecedor de albergar el inicio de la serie, misma que de llegar a un séptimo duelo terminaría el 16 de septiembre.

Los grupos tampoco sufrieron modificación alguna. El sector A lo integran Rivas, León, los Indios del Bóer, Estelí, Jinotega, Granada, Zelaya Central, Nueva Segovia y Boaco. El grupo B lo forman los Dantos, la Costa Caribe, Matagalpa, Chontales, Carazo, Chinandega, Masaya, Madriz y Río San Juan.