La última temporada en la que los Indios del Bóer se coronaron campeones del Germán Pomares Ordóñez fue en el 2014, desde entonces la Tribu ha visto coronarse a los Indígenas de Matagalpa, a los Dantos y al Frente Sur Rivas. Es este pasado reciente de constantes tropiezos la razón que ha impulsado a los directivos del equipo a realizar las contrataciones necesarias para volver a la cima del beisbol nacional y la evidencia más clara de esto es que pretenden adquirir al talentoso artillero Wuilliam Vásquez, pelotero de origen venezolano y nacionalizado nicaragüense que a base de un bateo consistente se ha ganado el honor de ser considerado el mejor extranjero que ha venido a la etapa actual de la Liga de Beisbol Profesional Nacional (LBPN).

Vásquez, que en la campaña 2016-2017 consiguió la triple corona jugando para los Gigantes de Rivas, admitió que habría un acuerdo de palabra los Indios, equipo al que llegaría como un refuerzo de lujo que garantizaría consistencia ofensiva y versatilidad en la defensa, sin embargo, permanece a la espera del paso definitivo, la firma del contrato. Wuilliam sería para el Bóer un fuerte eslabón que respaldaría con su gran utilidad el trabajo de jugadores como el ya establecido Javier Robles, Kenny Alegría, Jordan Pavón y Janior Montes. Sin lugar a dudas, la presencia de Vásquez le daría mayor profundidad al conjunto capitalino, cuyo mánager Ronald Tiffer no está dispuesto a fallar por tercera temporada consecutiva.

“Todavía estamos platicando, poniendo algunos asuntos sobre la mesa que hay que dejar claros. Aún no he firmado que es lo primordial, yo no quiero nada de palabra, quiero firmar un contrato para tener una base con que hablar. Depende de que ellos se decidan”, manifestó Vásquez, consultado sobre una serie de rumores que salieron a luz el pasado miércoles, que lo ratificaban como jugador del Bóer.

Por su parte, Ronald Tiffer Jr., gerente general del Bóer, manifestó que “las conversaciones están muy avanzadas” con Wuilliam Vásquez, quien ha decidido quedarse a jugar en el Pomares pese a tener propuestas de equipos del beisbol italiano.

Con cédula de Managua, Vásquez podía ser contratado por cualquiera de los dos conjuntos de la capital, sin embargo, los Dantos no fueron una opción por el hecho de ya contar con el lanzador de origen dominicano Gustavo Martínez. La regla señala que los equipos solo pueden contar con un jugador nacionalizado. De no acordar con el Bóer, Wuilliam tendría la opción de jugar con alguno de los equipos que en la temporada anterior terminaron en último lugar.

Montiel descartado

Los Indios intentaron convencer al experimentado pelotero Edgar Montiel de quedarse jugando con ellos y de no viajar a Italia para integrarse al equipo Nettuno de la Liga Italiana de Beisbol, sin embargo, el jugador sustuvo su decisión y se irá a probar al extranjero. Con la salida de Montiel el Bóer pierde a una de sus piezas fundamentales, por lo que les urge la contratación un artillero como Vásquez.