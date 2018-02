No hay nada más que decir, Steven “Androide” Tercero y Julio “Kratos” Jarquín tienen a disposición tres asaltos de 5 minutos cada uno encerrados en un octágono para demostrar quién es el mejor, en el combate estelar del evento de artes marciales mixtas (AMM) que montará esta noche (7:00) la promotora Pinolero Mortal Kombat en el gimnasio Nicarao.

¿Qué esperar esta noche? Una pelea explosiva, de esas que dejan un recuerdo imperecedero en la memoria de los fanáticos. Es un combate de pronósticos reservados, ambos gladiadores se conocen a la perfección, incluso compartieron un tiempo en la misma academia, y aunque nunca fueron grandes amigos, se tienen un respeto mayúsculo por lo que ambos han tenido que superar en sus vidas para hoy ser atletas de alto rendimiento.

La experiencia está a favor de Tercero, un muchacho que ha realizado 9 combates como profesional, logrando hilvanar un récord de 6 victorias y 3 derrotas, consolidando su técnica en la academia Alfa y Omega. Mejía se estancó un poco, permaneciendo un año inactivo, lo que hoy puede ser un factor en su contra aunque él asegure que eso no le perjudicará en lo absoluto. “Kratos” suma tres éxitos y solamente un revés. Necesita un triunfo que lo regrese a los primeros planos en AMM a nivel nacional.

“Me preparé para ganar por cualquier vía, todo estará en dependencia de lo que mi rival permita y los errores que cometa. Pasé más de 1 año sin pelear porque no encontraba contrincante, ahora se me está dando esta oportunidad ante un peleador que respeto mucho, sé que tiene calidad, y por eso deseo que esto no se termine rápido, me excita saber que voy a golpearlo y también recibir castigo”, dijo Mejía, visiblemente emocionado por este choque electrizante.

Por su parte, Tercero comentó que “pelearé donde él quiera. Si le gusta la acción arriba pues no tengo problemas, sé de mi capacidad, tengo buen boxeo, y podemos brindar un gran espectáculo”. Este viernes en la ceremonia de pesaje, ambos peleadores cumplieron con la báscula marcando 146 libras en su primer intento. El pleito se pactó en 145 con una libra de tolerancia.

Más combates

En el duelo semiestelar, José Luis García cruzará disparos con Sandy Jonás en 140 libras a 3 asaltos. Jhonny Marenco buscará la victoria ante Louis Duarte en 125. Wilmer García intercambiará metralla con Steven Ferrey en 170. Broderick Hernández retará a Jhon Madrigal en 135. Saúl Escorcia intentará amargarle la noche al debutante Jefferson Zapata. Rommel Cisneros va con todo ante Jim Thompson. Juan Abea está listo para derrotar a Geovanni Centeno.

En total serán 11 combates en una noche que promete mucho fuego, sudor y sangre en el octágono. La entrada general cuesta 100 córdobas para todos los amantes de las AMM.