Walter Ferretti reta al Diriangén

Diriangén y Walter Ferretti viven momentos totalmente distintos en el torneo Clausura de la Liga Primera. Mientras los Caciques se han disparado, sumando dos victorias sin derrotas, escalando hasta la cima, mostrando una ofensiva apabullante con 8 goles marcados y una defensa sólida con un tanto permitido, el flamante campeón del Apertura de la capital, no conoce la victoria, sumando una unidad, por un empate y un revés.

En ese contexto, el Walter Ferretti, que ha resentido enormemente la salida del que fuese su máxima estrella, el uruguayo Bernardo Laureiro, visitará a un Diriangén sumamente inspirado en este arranque de torneo. El partido se celebrará en el estadio Cacique, un santuario en el que resulta complicado triunfar para cualquier equipo. Eso lo sabe bien el conjunto capitalino, urgido de un triunfo que revitalice sus bonos para afrontar esta primera mitad de torneo. El juego comenzará a las 6:00 p.m.

Por otra parte, en el estadio Independencia, el Real Estelí recibirá al Juventus FC a partir de las 8:00 p.m. Los norteños al igual que el Diriangén y el Managua FC que jugó anoche contra el San Francisco, han tenido un buen arranque en el torneo, cosechando dos victorias sin derrotas. La diferencia de goles los ubica en el tercer lugar.

Más partidos

Este domingo se cerrará la tercera jornada, con el duelo entre el sorprender Real Madriz y Ocotal en el estadio Roy Fernando Bermúdez a las 3:00 p.m. Madriz venció a la UNAN y al Juventus en sus primeros dos duelos, algo que no sucedía desde el 2004. Con ese buen inicio, este equipo se ha metido en la pelea del primer puesto con 6 puntos. Derrotar a Ocotal no será fácil, pero viendo el buen funcionamiento que ha mostrado el club con Tyron Acevedo en el timón, no debería de sorprender si consiguen continuar con esa racha fulgurante de éxitos.

En La Veranera, Chinandega recibe a la UNAN, penúltimo lugar en la tabla sin puntos, necesitado urgentemente de ganar pues la crisis en la que están sumergidos la arrastran desde el torneo Apertura.